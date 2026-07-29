Лавров: на Россию ополчился весь западный мир

12:08 29.07.2026

Сейчас складывается нешуточная ситуация, при которой на Россию ополчился весь западный мир. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.

"Сейчас, когда они (представители Запада - прим. ред.) опять заговорили о "стратегическом поражении", когда они поддерживают активно наших этих релокантов, организующих в Европе всякие антироссийские общества, собирающие средства на продолжение какой-то подпольной борьбы за раскол Российской Федерации, они уже этого абсолютно не скрывают. У нас центральные каналы показывают все, что Запад замышляет. И, наверное, это важно видеть всем, чтобы понимать, что ситуация нешуточная. Президент этого не скрывает. На нас ополчился весь "цивилизованный", так сказать, мир, который так себя сам называет", - отметил министр.