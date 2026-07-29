Бывшему замминистра обороны Попову снизили срок наказания с 19 до 10 лет

2-й Западный окружной военный суд, рассмотрев апелляционную жалобу бывшего замминистра обороны Павла Попова, снизил ему наказание с девятнадцати до десяти лет колонии строгого режима, сообщил адвокат осужденного Денис Сагач.

«В виду чрезмерной суровости снизили по каждой из статей УК, а по совокупности наказаний путем их частичного сложения окончательное составило 10 лет, — рассказал он «Коммерсанту». — Мы в любом случае приветствуем эту гуманность. Будем ли мы обжаловать дальше в кассационной инстанции, примем решение после изучения текста судебного постановления. В дальнейшем зашита планирует ходатайствовать о проведении медосвидетельствования — для выяснения возможности освобождения моего подзащитного от отбытия наказания по состоянию здоровья».

В апреле этого года 235-й гарнизонный военный суд признал Павла Попова, арестованного 29 августа 2024 года, виновным в мошенничестве в особо крупном размере, служебном подлоге, двух эпизодах получения взяток в особо крупном размере, а также превышении должностных полномочий и незаконном обороте оружия. Основное обвинение касалось хищения в 2021-2024 годах 25,8 млн руб. бюджетных средств, за счет которых для военного был построен загородный дом. Как взятки суд расценил предоставление генералу подрядной организацией ОАО «Бамстройпуть» (занималось строительством Национального центра управления обороной РФ) квартиры, а также передачу в пользование внедорожника Lexus LX 570.

Сам Павел Попов вину не признал.

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