BTS отказались от участия в «Грэмми-2027»

Южнокорейская группа BTS не будет подавать свои работы на премию «Грэмми» 2027 года. О своем решении музыканты сообщили в совместном заявлении, опубликованном в социальных сетях.

Артисты объяснили, что хотят, чтобы их творчество оценивали прежде всего по музыкальным достоинствам, а не разделяли по региональному или языковому признаку. Они также поблагодарили поклонников ARMY за многолетнюю поддержку.

Решение группы последовало спустя месяц после того, как Национальная академия искусства и науки звукозаписи США объявила о введении новых номинаций для 69-й церемонии «Грэмми». Одной из них стала категория Best Asian Pop Music Performance, в которую смогут выдвигаться исполнители K-pop, J-pop, C-pop и других направлений азиатской поп-музыки. Нововведение вызвало неоднозначную реакцию среди поклонников и представителей музыкальной индустрии, посчитавших, что подобное разделение выделяет артистов по происхождению и языку, а не по художественным достижениям.

За свою карьеру BTS четырежды номинировались на «Грэмми», став первой K-pop-группой, добившейся такого результата, однако ни разу не получили награду. Решение отказаться от участия в премии многие рассматривают как принципиальную позицию коллектива в отношении новой системы категорий.

После завершения обязательной военной службы всех семи участников группа вернулась к совместной деятельности и выпустила новый альбом ARIRANG, который успешно дебютировал в мировых чартах. Несмотря на высокий коммерческий успех релиза, BTS решили не выдвигать его на рассмотрение Американской академии звукозаписи

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