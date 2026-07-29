Новак поручил обеспечить бесперебойное снабжение потребителей топливом

© KM.RU, Илья Шабардин

Вице-премьер России Александр Новак поручил продолжить скоординированную работу по обеспечению внутреннего рынка необходимыми объемами нефтепродуктов, контролю за ценами и бесперебойному снабжению потребителей топливом. 

Соответствующие поручения Новак дал профильным ведомствам, региональным властям и отраслевым компаниям по итогам совещания по ситуации на топливном рынке 29 июля с участием глав регионов, представителей Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минвостокразвития, отраслевых компаний, пишет РБК.

Как пишет пресс-служба кабмина, Минсельхоз на совещании отчитался о снабжении предприятий агропромышленного комплекса (АПК) топливом. По данным ведомства, ситуация постепенно стабилизируется, уборочная работа идет во всех регионах.

ФАС на совещании отчиталась о снижении цен на независимых АЗС, а также о 52 предупреждениях и 28 уголовных делах по ценообразованию на топливо. Минэнерго представило доклад о балансе спроса и предложения на рынке топлива и динамике производства нефтепродуктов.

Представители регионов доложили о совместных с федеральными органами мерах по обеспечению доступности топлива и дополнительному насыщению региональных рынков. В числе рассмотренных на совещании территорий были Тува, Алтай, Якутия, Красноярский и Алтайский края, Симферополь и Севастополь.

Ограничения на продажу топлива в российских регионах начали вводить с конца мая. Тогда ФАС призвала профильные ассоциации соблюдать принципы ответственного ценообразования. С 8 июля в России также действует запрет на экспорт дизельного топлива.

Новак 21 июля заявил, что правительственные меры по стабилизации топливного рынка приносят результаты - в ряде регионов ограничения снимаются, растет число работающих заправок, сокращаются очереди.

Президент России Владимир Путин называл трудности на топливном рынке временными и неспособными повлиять на общую экономическую ситуацию.

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