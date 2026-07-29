ФСБ сообщила об объявлении Павла Дурова в международный розыск
ФСБ России заявила, что основатель Telegram Павел Дуров объявлен в международный розыск. Как сообщает РИА Новости, ему предъявлено обвинение по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).
Как утверждают в ФСБ, уголовное дело связано с тем, что администрация мессенджера якобы не приняла мер по удалению каналов, которые использовались украинскими спецслужбами для подготовки диверсий и террористических актов на территории России.
В частности, в сообщении ведомства упоминается сервис знакомств, который использовали для установления контактов с молодыми россиянами: сотрудники украинских спецслужб якобы знакомились с ними под видом девушек, предлагали встречи возле крупных торговых центров и других общественных объектов, а также оплачивали билеты в кино, на концерты и отправляли ссылки на подарки.
По утверждению спецслужбы, после этого с пользователями через зарубежные мессенджеры связывались лица, представлявшиеся сотрудниками российских правоохранительных органов или Росфинмониторинга.
Официальных комментариев Павла Дурова или представителей Telegram по поводу заявления ФСБ на момент публикации не поступало.
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