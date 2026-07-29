Журналистку Дарью Шипачеву приговорили к 12 годам по делу о госизмене

Судья Московского городского суда Сергей Подопригов приговорил журналистку Дарью Шипачеву к 12 годам лишения свободы и назначил ей штраф в 300 тыс. руб. по делу о государственной измене (ст. 275 УК). Судья также постановил конфисковать у осужденной 1,5 млн руб., сообщает «Коммерсант».

Судья рассмотрел уголовное дело Дарьи Шипачевой за одно заседание 28 июля, которое длилось 1,5 часа. Дело слушалось в закрытом режиме. Во время прений прокурор запросил для журналистки 12 лет лишения свободы. Адвокат призвал учесть признание вины и помощь следствию. По данным СМИ, Шипачева сделала денежный перевод на Украину, но его адресат неизвестен.

Дарье Шипачевой — 35 лет. Она занималась медицинской и научной журналистикой. Сотрудничала со многими изданиями, в том числе РБК, Lenta.ru, «Такие дела», Forbes, Wonderzine, Reminder. Журналистку задержали в Москве в апреле 2025 года. После ее доставили в Ростов-на-Дону, где по решению суда отправили в СИЗО. После согласия на сотрудничество со следствием, по данным СМИ, ее перевели в Москву.

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