Минобороны назвало цели массированного удара по Украине

Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин

Российские войска ночью атаковали предприятия, производящие комплектующие для ударных БПЛА и ракет "Фламинго", сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны.

Среди пораженных целей:

  • в Киеве: завод "Маяк", где создают компоненты для беспилотников FP-1,-2, и "Электротехнический завод", собирающий дроны, в том числе мультикоптерного типа;
  • во Львове: заводы "ЛДАРЗ", занимающийся ремонтом турбореактивных двигателей для ракет FP-5 "Фламинго", и "ЛОРТА", где делают бортовую электронику и радиолокационные системы для ракет "Нептун-МД" и аналога ЗРК С-300;
  • в Ивано-Франковской области: "СКБ ОВТ" и "НЕФТЕМАШ" в Калуше — создание "Фламинго", FP-7,-9 "Нептун-МД", а также хранение комплектующих для них, в том числе поставляемых западными странами;
  • в Ровенской области: завод "Ровноазот", где производят компоненты агрегатов и ракетного топлива для "Фламинго", FP-7,-9 и "Гром-2";
  • в Днепропетровской области: завод "Аквапласт", разрабатывающий ударные БПЛА и безэкипажные катера. Вместе с "Энергомехкомплектом" выпускает буксируемые и самоходные гаубицы.

Также российские военные атаковали судно в порту Южный и два сухогруза, направлявшихся в порты Одесса и Черноморск: все они везли военную продукцию.

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