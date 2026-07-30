Минобороны назвало цели массированного удара по Украине

11:52 30.07.2026

Российские войска ночью атаковали предприятия, производящие комплектующие для ударных БПЛА и ракет "Фламинго", сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны.

Среди пораженных целей:

в Киеве: завод "Маяк", где создают компоненты для беспилотников FP-1,-2, и "Электротехнический завод", собирающий дроны, в том числе мультикоптерного типа;

во Львове: заводы "ЛДАРЗ", занимающийся ремонтом турбореактивных двигателей для ракет FP-5 "Фламинго", и "ЛОРТА", где делают бортовую электронику и радиолокационные системы для ракет "Нептун-МД" и аналога ЗРК С-300;

в Ивано-Франковской области: "СКБ ОВТ" и "НЕФТЕМАШ" в Калуше — создание "Фламинго", FP-7,-9 "Нептун-МД", а также хранение комплектующих для них, в том числе поставляемых западными странами;

в Ровенской области: завод "Ровноазот", где производят компоненты агрегатов и ракетного топлива для "Фламинго", FP-7,-9 и "Гром-2";

в Днепропетровской области: завод "Аквапласт", разрабатывающий ударные БПЛА и безэкипажные катера. Вместе с "Энергомехкомплектом" выпускает буксируемые и самоходные гаубицы.

Также российские военные атаковали судно в порту Южный и два сухогруза, направлявшихся в порты Одесса и Черноморск: все они везли военную продукцию.