БПЛА атаковали танкеры в районе терминала КТК под Новороссийском

11:12 30.07.2026

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил об атаке БПЛА на два танкера в районе своего терминала под Новороссийском, в результате вновь остановлена отгрузка нефти, сообщает ТАСС.

30 июля в 01:48 мск танкер Niffos Sifnos под флагом Маршалловых островов, находившийся на выносном причальном устройстве КТК ВПУ-3, подвергся атаке БПЛА. В результате в район манифольдов для приема нефти на грузовой палубе возник пожар, который был потушен силами экипажа танкера при участии трех вспомогательных судов КТК.

Пострадавших и жертв среди сотрудников КТК, а также подрядных организаций нет. Разлива нефти также не допущено. Танкер сохранил плавучесть, проводится оценка повреждений.

Кроме того, в территориальных водах в шести морских милях от морского терминала КТК был атакован танкер Marathi под флагом острова Мэн, следовавший для приема нефти.