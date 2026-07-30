БПЛА атаковали танкеры в районе терминала КТК под Новороссийском

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил об атаке БПЛА на два танкера в районе своего терминала под Новороссийском, в результате вновь остановлена отгрузка нефти, сообщает ТАСС.

30 июля в 01:48 мск танкер Niffos Sifnos под флагом Маршалловых островов, находившийся на выносном причальном устройстве КТК ВПУ-3, подвергся атаке БПЛА. В результате в район манифольдов для приема нефти на грузовой палубе возник пожар, который был потушен силами экипажа танкера при участии трех вспомогательных судов КТК.

Пострадавших и жертв среди сотрудников КТК, а также подрядных организаций нет. Разлива нефти также не допущено. Танкер сохранил плавучесть, проводится оценка повреждений. 

Кроме того, в территориальных водах в шести морских милях от морского терминала КТК был атакован танкер Marathi под флагом острова Мэн, следовавший для приема нефти.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.07.2026, 11:50
    Гость: Порто-франко

    Niffos Sifnos - правильно будет Ниссос Сифнос (греческий остров - вероятно судовладельцы греки)

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