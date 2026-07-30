ЛДПР предложила удвоить пенсионные баллы за уход за инвалидами

08:05 30.07.2026

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил вдвое увеличить пенсионные баллы для граждан, которые ухаживают за инвалидами I группы и детьми-инвалидами. Соответствующее обращение он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщает ТАСС.

Сейчас за каждый полный год ухода за человеком с инвалидностью I группы или ребенком-инвалидом начисляется 1,8 индивидуального пенсионного коэффициента. ЛДПР предлагает увеличить этот показатель до 3,6 балла.

В партии считают, что действующая система недостаточно учитывает социальную нагрузку на тех, кто вынужден отказаться от работы ради постоянного ухода за близким. Как отметила депутат Мосгордумы от ЛДПР Мария Воропаева, размер начислений за такой уход сегодня заметно ниже, чем предусмотрено за уход за вторым или последующими детьми в возрасте до полутора лет.

Кроме того, ЛДПР предлагает изменить правила досрочного назначения страховой пенсии опекунам людей с инвалидностью с детства. Сейчас пенсионный возраст для них сокращается на один год за каждые полтора года опеки. Парламентарии предлагают перейти к принципу «год за год», то есть засчитывать каждый год опеки полностью.

По мнению авторов инициативы, такие изменения позволят частично компенсировать потерю трудового стажа и дохода гражданами, которые длительное время ухаживают за детьми-инвалидами или инвалидами I группы. партийная инициатива направлена на дополнительную социальную поддержку семей, в которых один из членов вынужден временно или постоянно отказываться от трудовой деятельности ради ухода за близким.