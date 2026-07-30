Дурова внесли в перечень террористов и экстремистов

Павел Дуров

Основателя Telegram Павла Дурова внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сообщает РБК.

Соответствующая запись под № 6895 появилась в разделе реестра «Физические лица». Она выглядит так: «ДУРОВ ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ*, 10.10.1984 г.р., Г. ЛЕНИНГРАД».

Включение в реестр ведет к блокировке банковских счетов, с которых разрешается снимать и тратить лишь ограниченные суммы.

Накануне, 29 июля, ФСБ заявила, что Дуров объявляется в международный розыск по делу о содействии терроризму (ч. 1.1 ст. 205.1 УК). В качестве обоснования этого решения ведомство указало, что администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, которые используются украинскими спецслужбами, а также террористическими и экстремистскими организациями «для проведения диверсий, терактов и массовых убийств».

Эксперты в эфире Радио РБК отмечали, что предъявленное Дурову обвинение не распространяется на сам Telegram или пользователей мессенджера. Как указывал ведущий юрист практики «Цифровое IT-право» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Андрей Аксенов, в соответствии с законодательством «прямой связи между уголовным делом против основателя платформы и статусом самой платформы нет». Если же претензии распространятся и на сервис, могут быть два варианта развития событий: ему присвоят статус либо нежелательной, либо экстремистской организации, допустил эксперт. Похожую точку зрения выразил управляющий партнер коллегии медиаюристов Федор Кравченко.

Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов рекомендовал россиянам воздержаться от любых финансовых операций через Telegram до получения официальных разъяснений от Роскомнадзора и ФСБ. В эфире Радио РБК парламентарий выразил надежду, что «руководство компании Telegram примет единственно правильное решение и выполнит действующее российское законодательство» для того, чтобы платформа работала в стране без ограничений.

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