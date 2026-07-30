Глава РЖД ответил на заявление Пашиняна о возможных претензиях по ЮКЖД

Пассажирский поезд

Глава Российских железных дорог Олег Белозеров ответил на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможных претензиях по концессионному соглашению на управление Южно-Кавказской железной дорогой (ЮКЖД), сообщает РБК.

«С удивлением и недоумением из прессы узнали о заявлении армянской стороны касательно требований к российской стороне о возможном взимании платежа за аренду железных дорог Армении. Необходимо отметить, что российская сторона в лице ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» и его единственного акционера ОАО «РЖД» последовательно и в полном объеме исполняет взятые на себя обязательства в рамках концессионного договора от 2008 года.

Концессия дала Армении современную железную дорогу, при этом освободив бюджет республики от затрат на ее восстановление и содержание. Дивиденды акционеру никогда не выплачивались, вся прибыль шла на развитие железной дороги», - говорится в заявлении Олега Белозерова, поступившем в РБК.

По его словам, с 2008 по 2025 год инвестиции из средств РЖД и доходов самой ЮКЖД составили 146 млрд драм (145,77 млрд драм, или около $396,3 млн), что в полном объеме подтверждено документами.

«Отмечу, что ЮКЖД — один из наиболее значимых и крупных национальных работодателей. Двум с половиной тысячам сотрудников регулярно индексируется заработная плата, очередное повышение реализовано 1 апреля 2026 г. Проводится обновление пассажирского подвижного состава: в 2021 году по просьбе армянской стороны поставили 27 новых вагонов производства АО «Трансмашхолдинг», которые как раз в эти дни особенно востребованы для курортных перевозок, в течение ряда лет купили четыре новых электропоезда ЭП2Д. Совместными усилиями ЗАО «ЮКЖД» и ОАО «РЖД» устранены последствия разрушительного разлива реки Дебед в 2024 году, железнодорожное движение было открыто спустя 17 дней. Затраты на проведение работ по решению правительства России профинансированы из резервного фонда», - перечислил Белозеров.

«Так или иначе, все права и обязанности сторон прописаны в концессионном договоре, стороной которого является и правительство Армении. Со своей стороны намерены твердо его придерживаться, и если армянская сторона рассматривает возможность его прекращения или изменения его условий, мы вправе ожидать возврата вложенных инвестиций», - заключил глава РЖД.

Ранее Пашинян пригрозил потребовать c России $2 млрд за концессию ЮКЖД.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.07.2026, 21:20
    Гость: Это говорит о том,

    что между хозяйствующими субъектами не должно быть эфимерной дружбы. Должно быть :"ты мне, я тебе".

Все комментарии (4)
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