Суд в Москве арестовал миллиардера Валерия Кустова

Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте миллиардера Валерия Кустова, он арестован до 29 сентября, сообщает РБК

Председатель совета директоров и основной акционер группы масложировой промышленности «Эфко» Кустов был задержан в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса).

Вместе с ним задержан генеральный директор «Эфко» Евгений Ляшенко. Ранее в рамках этого же уголовного дела были задержаны заместитель директора по развитию ГК «Эфко» Екатерина Кустова и директор по стратегическому развитию управляющей компании группы Владислав Романцев. Им инкриминируют мошенничество в особо крупном размере, рассказали источники РБК, знакомые с ходом расследования.

Претензии силовиков связаны с реализацией проекта по созданию беспилотных авиационных систем «Транспорт будущего». В рамках этого же расследования ранее был арестован генеральный директор «Транспорта будущего» и бывший советник губернатора Самарской области Юрий Козаренко. Задержана была и замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга России Алла Половченя. По информации «Коммерсанта», Кустов вместе с коллегами и чиновницей закупали китайские БПЛА и выдавали их за свои, чтобы украсть субсидии на производство дронов.

Валерий Кустов занимает 144-е место в рейтинге российских миллиардеров Forbes за 2026 год. Его состояние издание оценило в $1,1 млрд. «Эфко» выпускает продукцию под брендами «Слобода», Altero, DeOlio, Fresh и др. В сентябре 2025 года группа компаний стала владельцем производителя растительного масла «Олейна».

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