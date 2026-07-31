С сентября в России изменятся правила поездок на поездах

С 1 сентября 2026 года в России вступят в силу новые правила перевозок пассажиров в поездах дальнего следования, пишет РИА Новости. Изменения предусмотрены приказом Минтранса и затронут как информирование пассажиров, так и условия поездок для людей с инвалидностью.

При покупке билета на поезд дальнего следования пассажиру необходимо будет указать номер мобильного телефона или адрес электронной почты. Перевозчик, в свою очередь, обязан будет уведомлять его об отмене рейса, изменении маршрута или замене состава.

Отдельные изменения касаются пассажиров с инвалидностью. Люди, которые пользуются креслами-колясками, смогут приобретать билеты на специальные места в приоритетном порядке. При этом количество таких мест, доступных для свободной продажи, будет ограничено.

Маломобильные пассажиры, которым специальная каталка не требуется, смогут оформлять билеты на эти места не раньше чем за 10 суток до отправления. Такая схема должна позволить сохранить специальные места для тех, кому они действительно необходимы, на начальном этапе продаж.

Изменится и порядок использования специальных мест сопровождающими. Они не смогут занимать такие места без пассажира с инвалидностью, которого сопровождают.

Кроме того, отменяется требование возвращать билеты с указанием мест на пригородные поезда исключительно через железнодорожные кассы.

Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

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