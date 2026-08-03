ФАС завела дело против Apple из-за отказа в предустановке «Макс» и RuStore

20:39 3.08.2026

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Apple из-за отказа в предустановке "Макс" и RuStore. По итогам его рассмотрения и при установлении нарушения ведомство назначит штраф.

"Компания не исполнила предупреждение ФАС России в части предустановки на устройства с операционной системой iOS (iPhone, iPad) национального мессенджера и отечественного магазина приложений", — цитирует сообщение РИА Новости.

Как отметили в ведомстве, Apple только частично исполнила требования службы и сделала возможным предустанавливать российскую поисковую систему в обновленной версии IOS.

В начале июля ФАС выдала компании предупреждение из-за установки по умолчанию иностранной поисковой системы на свои устройства и неисполнения требования законодательства о предустановке "Макс" и Rustore. Отмечалось, что Apple должна исполнить предупреждение до 15 июля, иначе ей грозит штраф до четырех миллиардов рублей.