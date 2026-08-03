ВСУ атаковали склад Wildberries во Владимирской области

10:09 3.08.2026

ВСУ атаковали складской комплекс в Собинском округе Владимирской области, сообщил губернатор Александр Авдеев. По его словам, есть разрушения.

«Люди эвакуированы. На месте работают оперативные службы. Сохраняется беспилотная опасность. Соблюдайте меры предосторожности», — приводит его слова РБК.

Позже губернатор рассказал, что при атаке пострадал мужчина, у него повреждение в области головы, но, по предварительным данным, без серьезных последствий. Его госпитализировали. В 09:03 мск Авдеев сообщил еще об одной пострадавшей. Это женщина, проживающая в соседнем населенном пункте. Она получила незначительное повреждение ноги, госпитализация не потребовалась, заявил губернатор. Еще один пострадавший, о котором Авдеев рассказал спустя примерно полчаса, — молодой мужчина с травмой пальца руки. «Помощь оказана в Собинской районной больнице. Пациент продолжит лечение амбулаторно», — написал он в телеграм-канале.

Под удар ВСУ попал склад Wildberries, уточнили в пресс-службе RWB. Там заявили, что на логистическом объекте возникло возгорание, люди были эвакуированы, никто не пострадал. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах, добавили в компании.

Со второй половины июля в ряде регионов России были атакованы логистические объекты Wildberries. Самые серьезные последствия зафиксированы в Котовске Тамбовской области, где погибли семь сотрудников и еще 23 человека получили ранения. На некоторых объектах после атак возникли пожары, из-за чего работа отдельных складов временно приостанавливалась.

2 августа в Самарской области после атаки ВСУ произошло возгорание на одном из объектов компании RWB. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев назвал случившееся террористическим актом.