В Крыму военнослужащий застрелил сослуживца и трех гражданских

Ружье с оптическим прицелом © KM.RU, Алексей Белкин

В селе Хмельницком в Севастополе военнослужащий открыл огонь по сослуживцам. Погиб один военнослужащий, еще один пострадал. Затем преступник застрелил трех жителей села и еще троих ранил, пишет «Коммерсант» со ссылкой на губернатора Михаила Развожаева.

«Убил троих мирных жителей: двоих мужчин 71 года и 59 лет и женщину 64 лет», — уточнил чиновник.

Военнослужащий задержан. На месте происшествия работают оперативные службы. Другие детали Развожаев не привел.

В социальных сетях появилась информация, что стрельбу мог открыть 21-летний уроженец Саратовской области Максим А., пишет Газета.RU.

По данным, которые распространяют крымские Telegram-каналы и другие местные сообщества, в 2022 году Максима А. обвиняли в проникновении в магазин и краже денег. Как утверждается, вместе с несовершеннолетним знакомым он якобы похитил из торговой точки 1500 рублей. Кроме того, в соцсетях пишут, что к концу 2025 года он официально нигде не работал.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.08.2026, 14:56
    Гость: Вероятно

    Все жертвы являются работники колхозного магазина - охранник, грузчик и продавщица...и всех за 1500р!

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