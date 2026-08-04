При атаке БПЛА в Подмосковье погибли пять человек

09:09 4.08.2026

Утром 4 августа силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на Московскую область. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в муниципальном округе Чехов, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, в промышленной зоне Новоселок после попадания БПЛА произошло несколько возгораний. Самый крупный пожар вспыхнул на территории складского комплекса, однако к настоящему времени открытое горение удалось ликвидировать.

По предварительным данным, в результате происшествия погибли пять человек, еще шестеро получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Губернатор также выразил соболезнования семьям погибших.

Кроме того, повреждения получили электроподстанция и административное здание. На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб.

Еще один инцидент произошел в деревне Солнышково, где обломки сбитого беспилотника повредили частный жилой дом и автомобиль. По предварительной информации, никто не пострадал.

Андрей Воробьев отметил, что военные продолжают отражать атаку. Беспилотники фиксируются над территориями Волоколамского, Клинского, Чеховского и Серебряно-Прудского округов Московской области.