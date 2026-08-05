Минобороны объяснило увеличение штатной численности ВС РФ

11:09 5.08.2026

Штатная численность ВС РФ увеличена на 27 тыс. человек для формирования отдельных военно-строительных подразделений, сообщили в Минобороны России.

"Изменения боевого состава и численности Вооруженных сил Российской Федерации, а также противодействие возникающим угрозам привели к увеличению потребности в новых объектах военной и военно-социальной инфраструктуры. При этом специфические требования к строительным работам и режиму секретности затрудняют выполнение задач гражданскими подрядчиками. В этой связи увеличена штатная численность ВС РФ на 27 тысяч человек для поэтапного формирования отдельных военно-строительных подразделений, что позволит повысить результативность и эффективность работы военно-строительного комплекса", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

По словам генерала армии Анатолия Гребенюка, решение о создании военно-строительных подразделений было своевременным. "Конечно, назрела необходимость. И я думаю, что с приходом нового министра Андрея Рэмовича Белоусова и замминистра Павла Михайловича Фрадкова этот вопрос подняли, и решение было принято. Оно принято правильно, оно созрело", - отметил он.

Формируемые военно-строительные подразделения будут возводить приоритетные и стратегические объекты ВС РФ на всей территории РФ.

В конце июля президент России Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных сил РФ в количестве 2 426 130 человек, в том числе 1 535 000 военнослужащих. Таким образом, численность ВС выросла на 27 тыс. человек, из которых 25 тыс. - военные. Указ вступил в силу с 1 августа.