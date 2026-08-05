Минобороны объяснило увеличение штатной численности ВС РФ

Штатная численность ВС РФ увеличена на 27 тыс. человек для формирования отдельных военно-строительных подразделений, сообщили в Минобороны России.

"Изменения боевого состава и численности Вооруженных сил Российской Федерации, а также противодействие возникающим угрозам привели к увеличению потребности в новых объектах военной и военно-социальной инфраструктуры. При этом специфические требования к строительным работам и режиму секретности затрудняют выполнение задач гражданскими подрядчиками. В этой связи увеличена штатная численность ВС РФ на 27 тысяч человек для поэтапного формирования отдельных военно-строительных подразделений, что позволит повысить результативность и эффективность работы военно-строительного комплекса", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

По словам генерала армии Анатолия Гребенюка, решение о создании военно-строительных подразделений было своевременным. "Конечно, назрела необходимость. И я думаю, что с приходом нового министра Андрея Рэмовича Белоусова и замминистра Павла Михайловича Фрадкова этот вопрос подняли, и решение было принято. Оно принято правильно, оно созрело", - отметил он.

Формируемые военно-строительные подразделения будут возводить приоритетные и стратегические объекты ВС РФ на всей территории РФ.

В конце июля президент России Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных сил РФ в количестве 2 426 130 человек, в том числе 1 535 000 военнослужащих. Таким образом, численность ВС выросла на 27 тыс. человек, из которых 25 тыс. - военные. Указ вступил в силу с 1 августа. 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
© KM.RU, Алексей Белкин
В РПЦ предложили ввести в медвузах занятия о христианских ценностях
Геноцид армян стал инструментом противостояния Израиля и Турции
Здание Минюста © KM.RU, Илья Шабардин
Чуйченко усомнился в приоритете прав человека над интересами государства
Стоп-кадр видео
Песков: Россия ведет переговоры об импорте топлива из других стран
Избранное
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Дурное влияние «Сейчас 87/91» (компакт-кассета)
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
«Нацисты, а не националисты!»: о серьёзной ошибке российских СМИ при освещении спецоперации России на Украине
Arion «Vultures Die Alone»
Игорь Растеряев «Круговорот»
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Код Дракона «Лед и пламя»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie