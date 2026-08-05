В Ростове-на-Дону сгорели АЗС и более 20 автомобилей

© KM.RU, Илья Шабардин

В Ворошиловском районе Ростова-на-Дону ночью сгорели автозаправочная станция (АЗС) и припаркованные рядом машины, сообщил глава города Александр Скрябин.

«В результате нарушения требований пожарной безопасности в Северном жилом массиве города зафиксировано загорание АЗС и припаркованных автомобилей», — приводит его слова Газета.RU.

По информации издания Don24.ru, пожар на АЗС, расположенной на проспекте Королева, произошел на площади 150 квадратных метров около 1:04 мск. Возгорание удалось потушить в 1:40 мск. Для борьбы с огнем привлекались четыре единицы спецтехники и 16 спасателей.

Сообщение о возгорании припаркованных рядом машин на проспекте Космонавтов поступило в то же время. Ликвидировать пожар удалось только в 2:42 мск. Площадь, охваченную огнем, оценили в 250 квадратных метров. Сгорел 21 автомобиль.

«Остались одни «скелеты», — добавило издание.

Информация о пострадавших не поступала. Причиненный ущерб устанавливается.

Подозреваемым в масштабном пожаре оказался водитель фургона — 43-летний Алексей Р., зарегистрированный в Мелитополе Запорожской области, сообщили в полиции. Его объявили в розыск.

Как рассказали в ведомстве, мужчина заправлял емкости, находившиеся в автомобиле. «После чего, не убедившись в безопасности, оставил транспортное средство, что привело к возгоранию и повреждению чужого имущества», — отметили в областном управлении МВД.

Очевидцы же сообщили, что мужчина наполнил топливом несколько еврокубов в своем фургоне и отогнал его во двор.

«Во время перегона, из-за жары или из-за искры, начался пожар. Мужчина пытался потушить огонь самостоятельно, а потом сбежал. Огонь перекинулся на соседние машины и АЗС», — приводит их слова местное новостное издание «Панорама».

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. На записи, опубликованной Telegram-каналом «Это Ростов», видно, как во двор заезжает фургон и останавливается. Из него выходит мужчина, сначала открывает задние двери, а затем боковую. Внутри уже происходит горение.

Водитель начинает выталкивать емкости из фургона и пытается сбить пламя тряпкой. В это время он ругается матом и кричит: «Чем потушить?!» Внезапно пламя разгорается еще сильнее, мужчина отбегает от фургона с возгласом: «Как так?!», и происходит взрыв, спустя некоторое время — еще один. Срабатывают сигнализации у припаркованных рядом автомобилей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.08.2026, 11:52
    Гость: stalker

    Мне интересно вот что. Почему стоянка автомобилей находилась в непосредственной близости от АЗС ? Это не безопасно в виду противопожарных требований.

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