Путин провел перестановки в руководстве группировок в зоне СВО

Владимир Путин провел перестановки в руководстве группировок в зоне спецоперации, сообщает РИА Новости.

По предложению Минобороны все службы тыла сосредоточат в одних руках — ведомство возглавит генерал-полковник Валерий Солодчук. Вместо него "Центром" будет руководить генерал-полковник Андрей Иванаев.

Начальник штаба этой группировки Денис Лямин возглавит Войска беспилотных систем.

Исполнять обязанности командующего "Востоком" будет начальник штаба группировки Петр Болгарев.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 05.08.2026, 16:34
    Гость: ГостьВ

    В войсках не сгодился, в тылу пригодился?
    Судя по ходу СВО снимать надо по инстанции с самого верха

  3. 05.08.2026, 16:30
    Гость: ГостьВ

    Сталкер переправу своей глупостью закрыл, этим к победе путь перекрыл. Сбросит его командир с переправы и не будет движенью к победе отравы.

Все комментарии (14)
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