Путин провел перестановки в руководстве группировок в зоне СВО
Владимир Путин провел перестановки в руководстве группировок в зоне спецоперации, сообщает РИА Новости.
По предложению Минобороны все службы тыла сосредоточат в одних руках — ведомство возглавит генерал-полковник Валерий Солодчук. Вместо него "Центром" будет руководить генерал-полковник Андрей Иванаев.
Начальник штаба этой группировки Денис Лямин возглавит Войска беспилотных систем.
Исполнять обязанности командующего "Востоком" будет начальник штаба группировки Петр Болгарев.
Комментарии читателей
ВВП направил бы в тыл. Кто прав?
В войсках не сгодился, в тылу пригодился?
Судя по ходу СВО снимать надо по инстанции с самого верха
Сталкер переправу своей глупостью закрыл, этим к победе путь перекрыл. Сбросит его командир с переправы и не будет движенью к победе отравы.
Лошадей ба,а вот ослов очень даже меняют, а то ты на той переправе утонешь
А Сталин генерала Павлова рассрелял.