Путин обсудил с Памфиловой подготовку к выборам в Госдуму

Владимир Путин на встрече с председателем ЦИК Эллой Памфиловой заявил, что подготовка к выборам в Госдуму идет полным ходом. По его словам, в единый день голосования пройдет 2,2 тысячи кампаний разного уровня. Президент выразил уверенность, что россияне откликнутся на призыв прийти на выборы, пишет РИА Новости.

Памфилова, в свою очередь, отметила, что в этом году они пройдут в экстремальной ситуации из-за потенциальных попыток киевского режима дестабилизировать ситуацию.

"И мы, понимая это, принимаем беспрецедентные меры безопасности", — подчеркнула глава ЦИК.

Помимо этого, председатель Центризбиркома предполагает, что кибератаки будут пытаться совершать и на ресурсы самой комиссии. По ее словам, там готовы к их отражению.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва будут проходить три дня — с 18 по 20 сентября. Глава государства называл их важнейшим внутриполитическим событием.

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