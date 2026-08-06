СК оценил ущерб Курской области от вторжения ВСУ в 2024–2025 годах

Следственный комитет России оценил ущерб, причиненный Курской области в результате вторжения украинских войск в 2024–2025 годах, более чем в 504,9 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, пишет Интерфакс.

По ее словам, следователи уже обследовали 186 населенных пунктов региона. На основании проведенных судебных экспертиз был определен общий размер материального ущерба.

Как заявили в СК, в результате боевых действий погибли 640 мирных жителей, включая одного несовершеннолетнего. Еще 561 человек получил ранения, среди них 25 детей. Потерпевшими по уголовным делам признаны и допрошены 87 389 человек.

По факту вторжения возбуждено 711 уголовных дел, из которых 706 связаны с террористическими атаками. Следствие уже завершило расследование более 300 дел в отношении 443 украинских военнослужащих. Обвинительные приговоры вынесены 280 фигурантам.

В отношении 47 обвиняемых приняты заочные судебные решения, они объявлены в международный розыск.

Кроме того, Следственный комитет предъявил обвинения 35 иностранным наемникам, которые, по данным ведомства, участвовали во вторжении в Курскую область. Среди них названы граждане Грузии, США, Новой Зеландии, Литвы, Великобритании и ряда других стран. Расследование в отношении 28 фигурантов завершено, еще семь уголовных дел находятся в производстве.

В СК подчеркнули, что работа по установлению всех причастных к преступлениям продолжается. Следователи также сообщили, что задокументировали преступления против мирных жителей Курска, Суджи и более чем 25 других населенных пунктов региона, включая случаи массовых убийств.

Вооруженные силы Украины вторглись на территорию Курской области 6 августа 2024 года. В марте 2025 года российские войска провели операцию «Поток», которая стала одним из ключевых этапов освобождения Суджи и последующего восстановления контроля над территорией региона.

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