МИД запросил у США и Турции разъяснений по планам поставки оружия Киеву
Министерство иностранных дел России запросило у США и Турции разъяснения в связи с обнародованной конгрессом США информацией о планах поставить оружие Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Судя по документам, обнародованным недавно Конгрессом США, речь идет о внушительном арсенале, включающем наступательные средства. В частности, упоминаются 12 установок ракетных систем залпового огня и более 2,5 тыс. неуправляемых кассетных боеприпасов к ним, 47 тыс. кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 мм, 70 оперативно-тактических ракет ATACMS. Обращает на себя внимание тот факт, что обстоятельства и условия столь масштабного трансфера смертоносной продукции остаются крайне противоречивыми", - приводит ее слова ТАСС.
Дипломат отметила, что новые поставки вооружений Киеву нанесут неизбежный ущерб отношениям Москвы с Вашингтоном и Анкарой. По ее словам, попытки использовать миротворческую риторику, а параллельно снабжать оружием украинских нацистов неизбежно подтачивают взаимное доверие, особенно на фоне неоднократных заверений турецких представителей в том, что Турция избегает летальных поставок Украине.
Захароова подчеркнула, что США и Турция еще могут здраво оценить свои планы осуществить масштабные поставки оружия.
"Неясно, кто все-таки выступил инициатором реэкспорта, каким образом и когда имеется в виду перебросить объемный летальный груз киевским получателям. Наконец, чем именно руководствовались участники сделки в лице властей США и Турции, решив открыть очередной ящик Пандоры, чтобы агония бандеровского режима затянулась, унося еще больше человеческих жизней", - сказала она.
Комментарии читателей
УВЫ, прародина сельджуков - берега реки Сырдарья на территории современного Казахстана. Именно тут кочевали 3 ордами их предки, тюрки-огузы по языку, тенгрианцы по вере. Однако около 985-го года местный бек по имени Сельджук, правитель города Дженд, принял ислам, разом открыв себе мощную мусульманскую цивилизацию со всем ее прогрессом, законами и продвинутыми технологиями.
Внуки Сельджука Чагры-Бек и Тогрул-Бек объединили все 3 сельджукские орды в единую сплоченную армию, создав новую нацию турок-сельджуков.
Сельджуки покорили современные Туркмению, Иран, Среднюю Азию. Потом устремились на запад, по пути громя одним за другим оседлые народы..
В 1055-м году в руки турок-сельджуков попал Багдад. На юге сельджукские воины дошли до пределов фатимидского Египта. Настало время и забывшей боевую славу Византии - сельджуки своим сапогом просто выкинули ромеев за Босфор, на века утвердив тюркское могущество в Малой Азии.
На севере сельджуки уничтожили Багратидскую Армению, уничтожив в 1064-м ее столицу Ани. После этого страшного нашествия армянская государственность восстановилась. Но в другом месте - в Киликии на берегу Средиземного моря.
Нанесли сельджуки тяжелое поражение Грузии, куда начали вторгаться еще в 1040-е. Под началом полководца Алп-Арслана захватили Кахетию, заставили грузинского царя Георгия II выплачивать огромную дань. Избавиться от сельджукского ига смог лишь грузинский царь Давид IV Строитель, что в 1121-м г вместе с тюрками -кипчаками их победил
Вступает в силу масштабная реформа правил розничной торговли, что напрямую коснется каждого покупателя. Речь идет о жестком контроле безопасности и новых ограничениях на то, что можно проносить в торговый зал.
Досмотр личных вещей при срабатывании сигнализации
Главное нововведение касается работы охраны. Если при входе или выходе сработают противокражные рамки, сотрудники магазина получат законное право потребовать досмотр содержимого вашей сумки, рюкзака или пакета.
Однако произвола быть не должно. Новые протоколы строго регламентируют эту процедуру. Осмотр может проводиться только в зоне действия видеокамер и обязательно в присутствии администратора торгового зала или старшего смены. Это правило введено для защиты прав потребителей и предотвращения конфликтов с персоналом.
Администрация магазинов предупреждает: Если покупатель откажется предъявить вещи для проверки после срабатывания сигнализации или попытается пронести запрещенный багаж в зал, охрана имеет полное право не допустить его к покупкам.
Чтобы не тратить время на скандалы у входа, эксперты рекомендуют оставлять громоздкие сумки дома или сразу направляться к камерам хранения, не заходя в торговый зал. Новые меры направлены на снижение уровня краж и обеспечение безопасности, но потребуют от покупателей большей дисциплины.
Бггг- камеры хранения в большинтсве МАГАЗов убрали, и заняли торговыми точками.
Значит камера хранения будет платной .
Сначала ОХРАННИКИ, потом ДОСМОТР...что ДАЛЬШЕ? Больше 3-х не собиратья
зачем с ней сотрудничали и орали ТУРЦИЯ ЗА НАС?
Никто не даст сделать подобного, НИЧЕГО ЛИЧНОГО.
Бабка Алевтина писала , что 27 стран мира помогают Украине.
17.08.2026, 10:34
Гость: Алевтина
.......весь мир очень хорошо так же знает,что Украине все 27 европейских стран,США и Англия помогают и оружием,и деньгами,...
Добавлю от себя, ЭКОНОМИЧЕСКИ РАЗВИТЫХ СТРАН ,
если подобное случится, то будет объявлено г...ом, и даже страшно подумать какие будут последствия.
Кроме того,на восстановление потребуются ОГРОМНЫЕ СРЕДСТВА и СРЕДСТВА ЭТИ БУДУТ БРАТЬ в том числе и из ТВОЕГО КАРМАНА, радостный ДЯТЕЛ.
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Подумай об этом, прежде радоваться.Если ты живешь в России, то не можешь не знать. что сумма чека в АШАНЕ например, выросла в полтора раза. Ничего не взял , а 1500-1800 выложи. Если только брать макарошки , картошки, моркошки, капустки, суповой набор и хлеб "Каждый день" или с истекающим сроком годности.
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Власти Новороссийска заявили о напряженной ситуации с топливом в городе
Для бесперебойной работы городских служб выделены две АЗС, обслуживающие только спецтранспорт и юрлиц по топливным картам. Бензин доступен на 28 АЗС, но преимущественно на них есть дизельное топливо.
На трех крупных станциях дежурят волонтеры, за семью АЗС закреплены казачьи подразделения; число добровольцев планируется нарастить. Приоритет - сохранение контроля за эффективностью принимаемых мер.
/ЭТО В НЕФТЕ и ГАЗО добывающей стране!
если подорожает бензин , подороЖАЕТ ВСЁ.
МИД запросил у США и Турции разъяснений по планам поставки оружия КиевуПрошло уже двое суток.
Что там с ОТВЕТОМ, какие результаты?