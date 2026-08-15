МИД запросил у США и Турции разъяснений по планам поставки оружия Киеву

16:40 15.08.2026

Министерство иностранных дел России запросило у США и Турции разъяснения в связи с обнародованной конгрессом США информацией о планах поставить оружие Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Судя по документам, обнародованным недавно Конгрессом США, речь идет о внушительном арсенале, включающем наступательные средства. В частности, упоминаются 12 установок ракетных систем залпового огня и более 2,5 тыс. неуправляемых кассетных боеприпасов к ним, 47 тыс. кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 мм, 70 оперативно-тактических ракет ATACMS. Обращает на себя внимание тот факт, что обстоятельства и условия столь масштабного трансфера смертоносной продукции остаются крайне противоречивыми", - приводит ее слова ТАСС.

Дипломат отметила, что новые поставки вооружений Киеву нанесут неизбежный ущерб отношениям Москвы с Вашингтоном и Анкарой. По ее словам, попытки использовать миротворческую риторику, а параллельно снабжать оружием украинских нацистов неизбежно подтачивают взаимное доверие, особенно на фоне неоднократных заверений турецких представителей в том, что Турция избегает летальных поставок Украине.

Захароова подчеркнула, что США и Турция еще могут здраво оценить свои планы осуществить масштабные поставки оружия.

"Неясно, кто все-таки выступил инициатором реэкспорта, каким образом и когда имеется в виду перебросить объемный летальный груз киевским получателям. Наконец, чем именно руководствовались участники сделки в лице властей США и Турции, решив открыть очередной ящик Пандоры, чтобы агония бандеровского режима затянулась, унося еще больше человеческих жизней", - сказала она.