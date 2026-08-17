Основателя автодилера «Рольф» заочно приговорили к девяти годам

Черемушкинский суд Москвы заочно приговорил к девяти годам колонии и штрафу в размере 800 тыс. руб. по делу о выводе за рубеж 4 млрд рублей основателя крупнейшего в РФ автодилера "Рольф" Сергея Петрова, сообщает ТАСС.

Петрова признали виновным в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Уголовное дело по подозрению в незаконных валютных операциях и выводе 4 млрд руб. на Кипр против Петрова и других руководителей автодилера возбудили в 2019 году. Бизнесмен был заочно арестован и объявлен в международный розыск, напоминает РБК.

Петров вину не признал и выразил мнение, что дело, возможно, связано с его политической позицией или рейдерским захватом. Он также рассказал о поступавших предложениях продать "Рольф" "за полцены".

В сентябре 2023 года бывший член совета директоров "Рольфа" Анатолий Кайро был приговорен по этому делу к восьми с половиной годам лишения свободы. Еще два фигуранта дела, бывший гендиректор компании Татьяна Луковецкая и глава Panabel Ltd Георгий Кафкалия, заочно арестованы.

В конце 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче активов "Рольфа" под временное управление Росимущества. Передача компании связана исключительно с экономической целесообразностью и международной экономической конъюнктурой, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя журналистам указ. Они обратили внимание, что компания является российской. "Нет, там же и разные офшорные владения, и так далее. Она — российская компания, но, как вы понимаете, различные схемы владения, которые требовали вмешательства", — ответил пресс-секретарь.

Сергей Петров, комментируя РБК передачу акций, назвал это решение "правовым беспределом". "Я не знаю, как инвесторы в Азии, которых мы сейчас ждем, будут вкладывать в Россию, как вообще будут наши инвесторы дальше инвестировать и думать долгосрочно", — заявил он.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.08.2026, 05:53
    Гость: stalker

    Все это больше на рейдерский захват похоже. Нечто похожее уже было в отношении компании "Евросеть". Там тоже бизнес отжали за "полцены". Но, сначала возбудили заказные уголовные дела. Видимо, кому-то эта компания приглянулась. И этот кто-то имеет сильные связи во власти. По поводу вывоза валютных средств за рубеж. А наши нефтяные и газовые компании свою выручку от реализации ресурсов в полном объеме в Россию возвращают ? Сомнительно. И никто к ним претензий не имеет, т.к. эти компании под чутким контролем государства работают. У нас в стране полно органов валютного контроля. Их столько, что они уже локтями толкаются. А толку то. Через них проходят все сведения о внешнеторговых контрактах, сроках их исполнения, платежах и товаросопроводительных документах. Что, они не в курсе того куда и на каком основании деньги переводились за рубеж ? Например, в тот же Кипр. Смешно.

  3. 18.08.2026, 01:44
    Гость: Драки победителей

    Героям святых 90-х становится тесно. Для Руси главное не сильно влипать во внутриордынские разборки

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