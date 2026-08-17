Международный фестиваль «Спасская башня» перенесен на 2027 год

09:59 17.08.2026

Фестиваль "Спасская башня" перенесли на 2027 год, заявили координаторы мероприятия.

"Вынуждены сообщить, что по независящим от организаторов причинам проведение XVIII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" перенесено с 2026-го на 2027-й", — приводит их сообщение РИА Новости.

Представители площадки добавили, что уведомят о точных сроках будущего мероприятия дополнительно.

Планировалось, что в этом году оно пройдет с 21 по 30 августа на Красной площади в Москве.

Военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" — музыкально-театрализованное представление, состоящее из выступлений лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов, подразделений почетной охраны глав государств, а также пиротехнических и световых инсталляций и грандиозных салютов.