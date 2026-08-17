Политику Льву Шлосбергу дали 11 лет колонии за фейки о российской армии
Псковский городской суд признал виновным в распространении фейков о вооруженных силах России (ВС РФ) и дискредитации российской армии заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (признан в России иностранным агентом). Его приговорили к 11 годам и 1 месяцу колонии общего режима, сообщает «Коммерсант».
Суд расценил как дискредитацию видеозапись дебатов с историком Юрием Пивоваровым (признан в России иноагентом), которую политик разместил в «Одноклассниках». На дебатах зампред «Яблока» рассуждал о необходимости скорейшего прекращения огня между Россией и Украиной. Публикацией фейков суд признал репост в Telegram-канале обложки газеты Daily Mirror в феврале 2022 года.
Гособвинение просило приговорить подсудимого к 12 годам и одному месяцу лишения свободы. Адвокат настаивал, что в деле отсутствует состав преступления.
Политик вину не признал. По его словам, в обвинении о «повторной дискредитации армии» ему предъявили обвинение по двум вырванным из контекста фразам, сказанным Пивоваровым. «Меня обвиняют в распространении высказываний, принадлежащих моему оппоненту на дебатах, то есть в распространении позиции, с которой я спорил», — говорится в опубликованной в Telegram-канале Шлосберга позиции.
Он обратил внимание на то, что видео было размещено на странице «Лев Шлосберг» в сети «Одноклассники», которую он не создавал и запись дебатов не размещал, пишет РБК.
Комментируя обвинение в распространении фейков, Шлосберг написал, что репост обложки британской газеты Daily Mirror он сделал 25 февраля 2022 года, за восемь дней до введения в Уголовный кодекс соответствующей статьи. К тому же на обложке не было упоминаний ни об использовании Вооруженных сил России, ни о России.
В последнем слове, с которым Шлосберг выступил 14 августа, политик заявил, что обвинение и суд хорошо знают о его невиновности, однако ему и его защитникам пришлось ее доказывать, хотя это не дело обвиняемого. Упорство, с которым обвинение настаивало на «нечестном обвинении», а суд отклонял почти все ходатайства защиты, Шлосберг связал с тем, что «это политическое уголовное дело», в ходе которого «решается только задача покарать человека за его политическую, общественную и гражданскую позицию — часто просто за факт несогласия человека с властью».
После оглашения приговора председатель «Яблока» Николай Рыбаков заявил, что партия будет добиваться «справедливости и нормального судебного процесса — прекращения преследования Льва Шлосберга всеми законными способами».
Комментарии читателей
А что ж "не нашли" "откровения" основателя "Яблока" Явлинского, где он объясняет сирым россиянам что воровать Крымы не хорошо? Это тот еще вражина.
Вот лично мне все равно, что он говорил. Я о нем вообще ничего не слышал. В данном случае я полагаюсь на суд. Пусть они его исследуют. И я совершенно согласен, что все должно быть по закону, и что закон о том, что можно говорить об СВО, а что нельзя, должен быть. Надо брать пример с немцев, где чуть что сказал против евреев - сразу в тюрьму. Сказал что-то за Россию - сразу в тюрьму.
Сколько ещё таких Шлосбергов на всех этажах власти?
Недавно уволили его единоверца главного экономиста ВЭБ Клепача за не сопротивление провокациям Западу и неотвратимое желание кланяться им.
Гиркин - Стрелков на патриота никак не тянет - После Славянска все его покинули.
Какой он политик - он просто враг России - за что и сядет.