Политику Льву Шлосбергу дали 11 лет колонии за фейки о российской армии

17:45 17.08.2026

Псковский городской суд признал виновным в распространении фейков о вооруженных силах России (ВС РФ) и дискредитации российской армии заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (признан в России иностранным агентом). Его приговорили к 11 годам и 1 месяцу колонии общего режима, сообщает «Коммерсант».

Суд расценил как дискредитацию видеозапись дебатов с историком Юрием Пивоваровым (признан в России иноагентом), которую политик разместил в «Одноклассниках». На дебатах зампред «Яблока» рассуждал о необходимости скорейшего прекращения огня между Россией и Украиной. Публикацией фейков суд признал репост в Telegram-канале обложки газеты Daily Mirror в феврале 2022 года.

Гособвинение просило приговорить подсудимого к 12 годам и одному месяцу лишения свободы. Адвокат настаивал, что в деле отсутствует состав преступления.

Политик вину не признал. По его словам, в обвинении о «повторной дискредитации армии» ему предъявили обвинение по двум вырванным из контекста фразам, сказанным Пивоваровым. «Меня обвиняют в распространении высказываний, принадлежащих моему оппоненту на дебатах, то есть в распространении позиции, с которой я спорил», — говорится в опубликованной в Telegram-канале Шлосберга позиции.

Он обратил внимание на то, что видео было размещено на странице «Лев Шлосберг» в сети «Одноклассники», которую он не создавал и запись дебатов не размещал, пишет РБК.

Комментируя обвинение в распространении фейков, Шлосберг написал, что репост обложки британской газеты Daily Mirror он сделал 25 февраля 2022 года, за восемь дней до введения в Уголовный кодекс соответствующей статьи. К тому же на обложке не было упоминаний ни об использовании Вооруженных сил России, ни о России.

В последнем слове, с которым Шлосберг выступил 14 августа, политик заявил, что обвинение и суд хорошо знают о его невиновности, однако ему и его защитникам пришлось ее доказывать, хотя это не дело обвиняемого. Упорство, с которым обвинение настаивало на «нечестном обвинении», а суд отклонял почти все ходатайства защиты, Шлосберг связал с тем, что «это политическое уголовное дело», в ходе которого «решается только задача покарать человека за его политическую, общественную и гражданскую позицию — часто просто за факт несогласия человека с властью».

После оглашения приговора председатель «Яблока» Николай Рыбаков заявил, что партия будет добиваться «справедливости и нормального судебного процесса — прекращения преследования Льва Шлосберга всеми законными способами».