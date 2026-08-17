Верховный суд отклонил апелляции «Яблока» и «Родины»

17:59 17.08.2026

Апелляционная коллегия Верховного суда (ВС) поддержала решение о снятии федерального списка партии «Яблоко» с выборов в Госдуму. Жалобы на решение ранее подали и ответчик, и истец — партия «Родина», пишет РБК.

В заседании приняли участие председатель Апелляционной коллегии ВС Владимир Зайцев, его заместитель Игорь Зинченко и судья Денис Тютин. От партии «Родина» присутствовал ее представитель Алексей Новоселов, от ЦИК — представитель комиссии Сергей Сахаров, от «Яблока» — председатель партии Николай Рыбаков, ее представители Ярослав Щербаков и Виталий Исаков, а также адвокат Гаджи Алиев.

Представитель партии «Родина» Новоселов в ходе заседания выступил против жалобы «Яблока», которое просило отменить решение о снятии с парламетских выборов, и заявил о нарушении оппонентами авторских прав. Он раскритиковал решение ВС о том, что суд не нашел нарушения при использовании «Яблоком» изображения голубя мира. Ранее «Яблоко» представило договор на соответствующие дизайнерские услуги. По мнению Новоселова, договор «не является доказательством получения разрешения правообладателя». Он предупредил, что если достаточно просто предъявить договор, то это «приведет к росту нарушений <...> к росту фальсификации <...> и, очевиднейшим образом, к возбуждению уголовного дела».

Председатель «Яблока» Рыбаков попросил суд ответить на вопрос, «существуют ли в России государственные институты, способные даже во время кризиса оставаться в рамках закона? Или право окончательно и бесповоротно уничтожается в угоду сиюминутным интересам?». Решение ВС об отмене регистрации списка партиии от 10 августа он назвал лишением миллионов граждан конституционного права на выборы. Представитель партии также отверг обвинения в иностранном финансировании партии, заявив, что доказательств им нет и что «Яблоко» не получало деньги из-за рубежа.

«Если бы в избирательный фонд «Яблока» или на основной избирательный счет партии поступил хотя бы один рубль, имеющий реальное иностранное происхождение, об этом в ту же секунду — в автоматическом режиме цифрового мониторинга — стало бы известно Центральной избирательной комиссии, Министерству юстиции и Сбербанку, где открыт и основной, и специальный избирательный счет партии», — заметил он. Рыбаков напомнил, что при регистрации федерального списка претензий к нему ни у Минюста, ни у ЦИКа не было.

Партия обнаружила факты иностранного финансирования и у других участников выборов, заявил он. Однако «Яблоко» не будет добиваться снятия их списков. «Мы не будем превращать Верховный суд Российской Федерации в цирковую арену», — сказал он.

Апофеозом абсурда Рыбаков назвал претензию к фразе «Пусть всегда будет солнце» в интервью основателя партии Григория Явлинского. По мнению председателя «Яблока», у компании Open AI нет и не может быть претензий к партии по поводу использования изображений, созданных при помощи GPT.

Юрист партии Гаджи Алиев также опроверг претензии суда к другой цитате Явлинского — «Лишь бы не было войны», которую ВС связал с пьесой Александра Володина «Пять вечеров». Однако в этом произведении прямой такой цитаты нет, а Явлинский просто процитировал расхожее выражение, сказал юрист.

Представители «Яблока» также попросили приобщить к делу ряд материалов, однако ВС отказал во всех ходатайствах. Помимо прочего, юрист Виталий Исаков попросил приобщить выписку из книги Корнея Чуковского «От двух до пяти», которая подтверждает, что фраза «Пусть всегда будет солнце…» не принадлежит авторству Льва Ошанина. Также партия (по словам Исакова, так как ответчики предполагали, что истцы «продолжать злоупотреблять полномочиями») на всякий случай получила расписку от родственников Ошанина о том, что они не возражают против использования партией текста песни.

Представители «Родины», Генпрокуратуры и ЦИК выступали против этого, в частности, представитель партии Олег Санников назвал происходящее «умышленным затягиванием процесса» и заявил, что «до Яблочного Спаса 19 августа дотянуть не получится».

Решение об отмене регистрации партсписка «Яблока» (кандидаты в одномандатных округах могут принять участие в выборах) Верховный суд по иску "Родины" вынес 10 августа. Заседание длилось около восьми часов.

Прокурор поддержал иск полностью, а «Яблоко» заявило о намерении обжаловать вердикт. До этого, 29 июля ЦИК единогласно заверил список «Яблока» из 269 человек. После этого 7 августа «Родина» подала в ВС административный иск с требованием отменить регистрацию оппонентов.

В иске «Родина» указала на нарушение законодательства об интеллектуальной собственности в агитации у «Яблока», агитацию в соцсетях в обход избирательного фонда, признаки иностранного финансирования и признаки экстремизма из-за призывов партийцев к переговорам по Украине. За снятие партии выступила и Генпрокуратура, а представитель ЦИК сослался на данные Росфинмониторинга об иностранных источниках финансирования у контрагентов партии.

Согласно решению судьи Вячеслава Кириллова, суд в ситуации с «Яблоком» выделил нарушения в двух сферах — в финансировании кампании и интеллектуальной собственности в агитации. Основанием по интеллектуальным правам стало использование в интервью Григория Явлинского строк песни «Пусть всегда будет солнце» Льва Ошанина и фразы «лишь бы не было войны», которую суд счел цитатой из пьесы Александра Володина «Пять вечеров», без указания авторов и согласия правообладателей.

Также отдельным эпизодом стало изображение «Европейский вокзал будущего // ChatGPT» на главной странице сайта партии. Правообладателем суд назвал компанию OpenAI и сослался на статью 1225 Гражданского кодекса. Нарушением суд счел также использование данных опросов «Левада-центра» (находится в реестре иноагентов) и кадров из фильма «Война и мир» Сергея Бондарчука. По финансированию суд учел данные Росфинмониторинга, согласно которым, на счет партии поступали пожертвования от контрагентов, получавших средства из США, Великобритании, ОАЭ, Израиля и других стран.

Часть претензий «Родины» суд отклонил. Среди них обвинения в экстремизме — позиции о прекращении огня и высказывания по теме ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России).

«Яблоко» участвует в думских выборах с 1993 года, последний раз кандидаты партии избирались по партсписку в 1999 году.