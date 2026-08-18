Послу Японии выразили решительный протест из-за заявлений премьера о Путине

Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин

Послу Японии выразили протест из-за критики премьера Санаэ Такаити в адрес Владимира Путина после его поездки на Итуруп, сообщили в МИД по итогам визита дипломата на Смоленскую площадь.

"С российской стороны было заявлено, что суверенитет и юрисдикция России над южными Курильскими островами являются незыблемыми", — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

В министерстве указали Акире Муто, что попытки Токио ставить их под сомнение неприемлемы и незаконны.

Дипломаты также подчеркнули, что Москва оставляет за собой право на адекватные контрмеры из-за санкционной политики и поддержки киевского режима со стороны Японии.

На прошлой неделе Владимир Путин впервые побывал на острове Итуруп. После этого МИД Японии вызвал посла Николая Ноздрева и заявил ему протест, а премьер Санаэ Такаити сочла визит "неприемлемым", назвав остров "исконно японским".
 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.08.2026, 14:58
    Гость: мезозой2

    "Японский посол проигнорировал вызов в МИД"
    +
    Лавров: "Япония перешла все границы приличий".
    +
    Посол послал... Такого не уважаемого никем МИДа в России еще никогда не было.

  3. 18.08.2026, 13:55
    Гость: Мид

    лишний раз паказал какой он отстой - Ещё больше испортили отношение с японцами своими протестами и распальцовкой и криками "ара, сюда идиии!"! А надо было через дипконтакты секретно передать следующее: япошки не ссыте, это был не настоящий, а клон #4 с погонялом "мордвин", а Захарова добавила бы "мамой клянусь"! И тогда Всё было бы ок!

Все комментарии (9)
Выбор читателей
США нанесли удары по Ирану
Нетаньяху увидел в риторике Эрдогана угрозу уничтожения Израиля
Выступление Дональда Трампа © United Nations Photo
Axios: Трамп допустил отход от «духа Анкориджа»
Геноцид армян стал инструментом противостояния Израиля и Турции
Избранное
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Дурное влияние «Сейчас 87/91» (компакт-кассета)
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
«Нацисты, а не националисты!»: о серьёзной ошибке российских СМИ при освещении спецоперации России на Украине
Arion «Vultures Die Alone»
Игорь Растеряев «Круговорот»
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Код Дракона «Лед и пламя»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie