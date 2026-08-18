Послу Японии выразили решительный протест из-за заявлений премьера о Путине
Послу Японии выразили протест из-за критики премьера Санаэ Такаити в адрес Владимира Путина после его поездки на Итуруп, сообщили в МИД по итогам визита дипломата на Смоленскую площадь.
"С российской стороны было заявлено, что суверенитет и юрисдикция России над южными Курильскими островами являются незыблемыми", — цитирует заявление ведомства РИА Новости.
В министерстве указали Акире Муто, что попытки Токио ставить их под сомнение неприемлемы и незаконны.
Дипломаты также подчеркнули, что Москва оставляет за собой право на адекватные контрмеры из-за санкционной политики и поддержки киевского режима со стороны Японии.
На прошлой неделе Владимир Путин впервые побывал на острове Итуруп. После этого МИД Японии вызвал посла Николая Ноздрева и заявил ему протест, а премьер Санаэ Такаити сочла визит "неприемлемым", назвав остров "исконно японским".
Комментарии читателей
"Японский посол проигнорировал вызов в МИД"
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Лавров: "Япония перешла все границы приличий".
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Посол послал... Такого не уважаемого никем МИДа в России еще никогда не было.
Спортлото не написали еще ?
лишний раз паказал какой он отстой - Ещё больше испортили отношение с японцами своими протестами и распальцовкой и криками "ара, сюда идиии!"! А надо было через дипконтакты секретно передать следующее: япошки не ссыте, это был не настоящий, а клон #4 с погонялом "мордвин", а Захарова добавила бы "мамой клянусь"! И тогда Всё было бы ок!
промолчал бы.
Обмен "решительными протестами", на которые каждая из сторон плевать хотела.