Послу Японии выразили решительный протест из-за заявлений премьера о Путине

12:20 18.08.2026

Послу Японии выразили протест из-за критики премьера Санаэ Такаити в адрес Владимира Путина после его поездки на Итуруп, сообщили в МИД по итогам визита дипломата на Смоленскую площадь.

"С российской стороны было заявлено, что суверенитет и юрисдикция России над южными Курильскими островами являются незыблемыми", — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

В министерстве указали Акире Муто, что попытки Токио ставить их под сомнение неприемлемы и незаконны.

Дипломаты также подчеркнули, что Москва оставляет за собой право на адекватные контрмеры из-за санкционной политики и поддержки киевского режима со стороны Японии.

На прошлой неделе Владимир Путин впервые побывал на острове Итуруп. После этого МИД Японии вызвал посла Николая Ноздрева и заявил ему протест, а премьер Санаэ Такаити сочла визит "неприемлемым", назвав остров "исконно японским".

