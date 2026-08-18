При массированной атаке дронов на Подмосковье пострадали три человека
При массированной атаке беспилотников на Московскую область пострадали три человека, в том числе десятилетняя девочка. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
В Раменском городском округе беспилотник упал на частный дом. В результате пострадала 10-летняя девочка — она получила осколочное ранение кисти и была госпитализирована.
Еще одна женщина получила травмы из-за падения обломков БПЛА в Богородском городском округе. В Коломне медицинская помощь потребовалась 27-летнему мужчине.
Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.
По словам губернатора, один из беспилотников также попал в склад Wildberries в Богородском округе. После удара начался пожар, который впоследствии удалось локализовать. По предварительной информации, на объекте никто не пострадал.
Повреждения в результате отражения атаки получили жилые дома и другие объекты в Павлово-Посадском округе, Коломне, Котельниках и Электростали.
Всего, как сообщил Воробьев, российские военнослужащие сбили более 150 беспилотников.
Комментарии читателей
Коломна, Электросталь, интересно куда целились.