При массированной атаке дронов на Подмосковье пострадали три человека

08:08 18.08.2026

При массированной атаке беспилотников на Московскую область пострадали три человека, в том числе десятилетняя девочка. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

В Раменском городском округе беспилотник упал на частный дом. В результате пострадала 10-летняя девочка — она получила осколочное ранение кисти и была госпитализирована.

Еще одна женщина получила травмы из-за падения обломков БПЛА в Богородском городском округе. В Коломне медицинская помощь потребовалась 27-летнему мужчине.

Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

По словам губернатора, один из беспилотников также попал в склад Wildberries в Богородском округе. После удара начался пожар, который впоследствии удалось локализовать. По предварительной информации, на объекте никто не пострадал.

Повреждения в результате отражения атаки получили жилые дома и другие объекты в Павлово-Посадском округе, Коломне, Котельниках и Электростали.

Всего, как сообщил Воробьев, российские военнослужащие сбили более 150 беспилотников.