В Кремле исключили заморозку конфликта на Украине

Позиция России исключает заморозку украинского конфликта по линии соприкосновения, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с ИС «Вести».

«Вы знаете нашу позицию, она исключает это», — приводит его слова РБК.

В июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о заморозке конфликта на Украине, также подчеркнул, что с учетом позиции Киева «как таковая заморозка невозможна».

В Кремле неоднократно говорили, что для окончания конфликта Зеленскому следует отдать приказ ВСУ покинуть территорию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Украинский лидер, в свою очередь, отвергал идею вывода украинских войск. Он называл подобную ситуацию «стратегическим проигрышем» для Украины.

Также российские власти требуют от западных стран прекратить военное сотрудничество с Украиной и осуждают любую военную помощь Киеву. Москва регулярно напоминает, что новые поставки оружия не изменят динамику в зоне боевых действий.

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