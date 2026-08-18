Наблюдатели 55 стран подтвердили присутствие на выборах депутатов Госдумы

15:11 18.08.2026

Приглашение для наблюдения за выборами депутатов Госдумы уже приняли представители 55 стран мира, сообщил член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Павел Андреев.

"Мы разослали приглашения в более чем 100 стран, 55 стран уже ответили подтверждением, они готовы приехать", - приводит его слова ТАСС.

Андреев также отметил, что наблюдать за выборами в России заинтересованы и в других странах, однако по политическим причинам приехать отказываются. "Еще целый ряд стран очень хотели бы приехать, они даже давали подтверждение, что приедут, но по мановению некой политической палочки их настроения изменились", - сказал Андреев.

По его словам, одной из составляющих международного наблюдения является его политизированность. "Мы исходим из того, что международное наблюдение должно перестать быть инструментом политическим, хотя, безусловно, функции легитимизации и повышения доверия избирателей к процессу - оно в международном наблюдении есть, но для избирательной системы РФ главный экзаменатор - это наш избиратель, как он оценил процедуру, его доверие нам важно, а оценки наблюдателей, которые приезжают зачастую с заготовленными докладами, нам неинтересны", - сказал Андреев.

Он подчеркнул, что в России всегда прислушиваются к профессиональным оценкам людей, которые "по факту оценили ситуацию на участках, работу ЦИК, избиркомов, то есть ту ситуацию, которую они увидели на участках для голосования". "Это нам интересно, и мы всегда это приветствуем и прислушиваемся к их замечаниям и рекомендациям, особенно они ценны, если относятся к практической стороне дела, а не общественно-политической ситуации в стране", - сказал Андреев.