Наблюдатели 55 стран подтвердили присутствие на выборах депутатов Госдумы

Выборы в Государственную Думу © KM.RU, Кирилл Зыков

Приглашение для наблюдения за выборами депутатов Госдумы уже приняли представители 55 стран мира, сообщил член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Павел Андреев.

"Мы разослали приглашения в более чем 100 стран, 55 стран уже ответили подтверждением, они готовы приехать", - приводит его слова ТАСС.

Андреев также отметил, что наблюдать за выборами в России заинтересованы и в других странах, однако по политическим причинам приехать отказываются. "Еще целый ряд стран очень хотели бы приехать, они даже давали подтверждение, что приедут, но по мановению некой политической палочки их настроения изменились", - сказал Андреев.

По его словам, одной из составляющих международного наблюдения является его политизированность. "Мы исходим из того, что международное наблюдение должно перестать быть инструментом политическим, хотя, безусловно, функции легитимизации и повышения доверия избирателей к процессу - оно в международном наблюдении есть, но для избирательной системы РФ главный экзаменатор - это наш избиратель, как он оценил процедуру, его доверие нам важно, а оценки наблюдателей, которые приезжают зачастую с заготовленными докладами, нам неинтересны", - сказал Андреев.

Он подчеркнул, что в России всегда прислушиваются к профессиональным оценкам людей, которые "по факту оценили ситуацию на участках, работу ЦИК, избиркомов, то есть ту ситуацию, которую они увидели на участках для голосования". "Это нам интересно, и мы всегда это приветствуем и прислушиваемся к их замечаниям и рекомендациям, особенно они ценны, если относятся к практической стороне дела, а не общественно-политической ситуации в стране", - сказал Андреев.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.08.2026, 16:03
    Гость: Про демократию вспомнили калеки

    Главное,Трампа не забудьте пригласить.Он вам устроит и пролив Демократии с её последующим сливом.

  5. 18.08.2026, 15:28
    Гость: Васечкин

    Как будто нет более важных задач и проблем, куда важнее потратить огромные деньги и людские ресурсы, выделяемые из налогов, на, так называемый, «Цирк с конями»? Что за маниакальное желание властей доказать всему миру, что «широка страна моя родная» и далее по тексту. что волеизъявление народа свободное и без принуждения. Уже всё посчитали и написали, сколько получит голосов ЕР и её спойлеры, ребята наверху, народ пожалейте, сколько можно издеваться?

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