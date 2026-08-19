Новак сообщил, что Россия начала импорт топлива

18:53 19.08.2026

Россия осуществляет импорт топлива, сообщил ИС «Вести» вице-премьер Александр Новак.

«Были приняты меры по запрету экспорта. Сейчас уже пошел импорт, и все были приняты необходимые нормативно-правовые акты для того, чтобы можно было выпускать дополнительное топливо более низкого класса: Евро-2, Евро-3, Евро-4. Есть вопросы, связанные с логистикой. С каждым регионом в отдельности работаем и решаем их проблемы», — рассказал Новак.

Вице-премьер заверил, что правительство «в постоянном режиме держит руку на пульсе» и мониторит ситуацию вместе с компаниями и регионами в ежедневном режиме, пишет РБК. Он добавил: «Собственно, смотрим, где необходимо дополнительно перенаправить потоки».

Сейчас, по его словам, «действительно, складывается второй этап, так называемой, напряженной ситуации на рынке». Правительство рассчитывает, что в ближайшее время ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдет из ремонта и ситуация значительно улучшится.

В конце июня Новак заявил, что одной из ключевых мер стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке может стать импорт нефтепродуктов. Одновременно правительство снизило норматив обязательных биржевых продаж бензина с 15 до 10% и ограничило ценовые колебания на биржевых торгах.

8 июля Новак сообщил, что Россия начнет импортировать нефтепродукты для стабилизации ситуации на рынке. Незадолго до этого правительство разрешило ряду российских НПЗ до конца года производить и реализовывать бензин, соответствующий стандартам Евро-3, для повышения надежности топливообеспечения.

Для поддержки поставок правительство продлило нулевую пошлину на импорт нефтепродуктов и присадок еще на год. Кроме того, с РЖД была проработана возможность предоставления скидок на железнодорожные тарифы для создания более выгодных условий для импорта топлива.