Фрагменты мощей Дмитрия Донского передали верующим

09:05 19.08.2026

Фрагменты мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского передали верующим для поклонения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на свой источник в Русской православной церкви.

В среду патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил молебен у открытых мощей князя. По благословению патриарха несколько фрагментов останков Дмитрия Донского, извлеченных из саркофага в Архангельском соборе Московского Кремля, передали для почитания.

По словам собеседника агентства, останки князя сохранились практически полностью. Исключение составляет левая пяточная кость. Представитель РПЦ предположил, что левая стопа могла быть повреждена в XIX веке, когда из саркофага извлекли слезницу — сосуд для хранения слез — и передали ее в Оружейную палату.

В июле во время реставрационных и противоаварийных работ в Архангельском соборе обнаружили три саркофага с захоронениями великих князей. Один из них принадлежал Дмитрию Донскому. Проведенные археологические и антропологические исследования подтвердили принадлежность останков святому князю.

Дмитрий Донской родился в 1350 году и в 12-летнем возрасте занял великокняжеский престол. Он стремился объединить русские земли и освободить их от зависимости от Золотой Орды.

8 сентября 1380 года князь возглавил русское войско в сражении с армией хана Мамая на Куликовом поле. После победы в этой битве Дмитрий Иванович получил прозвище Донской.

Почитание князя как святого началось вскоре после его смерти в 1389 году. Официально Дмитрий Донской был причислен к лику святых в 1988 году на Поместном соборе Русской православной церкви, проходившем в год 1000-летия Крещения Руси.