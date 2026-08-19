Двум россиянам закрыли выезд за границу из-за борщевика на участке

22:13 19.08.2026

Двум пермякам, у которых участок зарос борщевиком, закрыли выезд за границу, сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, районная администрация в Пермском крае обязала двух собственников участка площадью 15 тысяч квадратных метров убрать на этой земле заросли борщевика. Однако владельцы эту просьбу проигнорировали. Власти обратились в суд.

"Они были ограничены в праве на выезд за пределы России, что позволило ускорить темпы положенных работ. Убедившись, что борщевик уничтожен, сотрудник ведомства вынес постановления об отмене ограничений", - говорится в сообщении.