Путин поручил властям помочь восстановить логистику и склады после ударов

16:04 19.08.2026

Правительство РФ должно будет подготовить специальную программу восстановления складских мощностей, пострадавших в результате атак на логистические центры. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что "несмотря на недавние террористические атаки" торговая инфраструктура РФ "действует эффективно и устойчиво": "Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время".

"Вместе с тем логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. И в этой связи прошу правительство принять соответствующую программу. При этом нужно учесть, что восстановление поврежденных объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне", - заявил глава государства.

Украинские войска с июля 2026 года начали наносить удары по логистическим центрам в России. В частности, под атаки попадают склады маркетплейса Wildberries. Один из последних налетов дронов произошел 18 августа во время одного из самых массированных налетов на Московский регион.