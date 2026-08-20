Индекс Мосбиржи упал на словах Пескова про Украину и переговоры с США

Дмитрий Песков

Индекс Мосбиржи (IMOEX) 20 августа снизился в 13:15 мск на 1,25%, до 2145,43 пункта, сообщает РБК. На 15:43 мск значение составляло 2141,99 пункта (-1,3%).

Рынок упал после заявлений пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что пока нет точной информации о визите спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву и никаких конкретных дней не зарезервировано для такого визита.

При этом Песков назвал их желанными гостями в Москве и для Путина. «Они всегда желанные гости в Москве, они всегда желанные собеседники для их российских визави и для президента Путина», - отметил Песков.

По словам Пескова, предпосылок для оптимизма в вопросе мирного урегулирования на Украине сейчас нет.

Главный аналитик «Алор Брокер» Андрей Зацепин отметил, что позитивных факторов для роста рынка пока не предвидится. Риторика российских политиков и дипломатов в отношении Украины ужесточается, новостей о переговорах, в том числе с участием США, нет.

По словам Зацепина, символическая дефляция, о которой вчера сообщил Росстат, носит временный характер, к тому же возобновился рост цен на бензин, и уменьшилось его наличие на АЗС. Снижение инфляционных ожиданий населения в августе до 13,7% с предыдущих многомесячных максимумов в 14,7% не станет основой для уменьшения ключевой ставки ЦБ в сентябре, полагает аналитик.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.08.2026, 16:54
    Гость: Юри_й

    Видимо последние надежды на договорничек, перед тем как запустить непопулярное одно решение, от которого сегодняшние ура патриоты переобуются в прыжке и как в прошлый раз побегут брать верхний ларс срывая с машин все зет наклейки

  2. 20.08.2026, 16:15
    Гость: Прямой путь к полной потере Власти

    бесконечно в попытках обмануть народ,делать реверансы буржуям.
    Все прекрасно осведомлены,что Петрушка болтун.

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