Москва готова выслушать новые инициативы США по Украине

09:39 20.08.2026

Москва готова выслушать новые инициативы Вашингтона по Украине, однако договоренностей о новой встрече с американскими представителями нет, заявила в интервью газете "Известия" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Внимательно отслеживаем позицию Вашингтона по вопросу украинского урегулирования. Конкретных предложений относительно новых встреч с американскими переговорщиками мы пока не получали - сейчас они, очевидно, заняты ситуацией на Ближнем Востоке. В СМИ периодически появляются сообщения о планирующемся визите в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера - мы, разумеется, готовы организовать эту встречу в сжатые сроки, однако официальных запросов нам не направлялось", - сказала Захарова.

Она отметила, что "госсекретарь США Марко Рубио недавно заявил, что в переговорах по украинскому урегулированию необходимы новые идеи". "Со своей стороны готовы выслушать конструктивные инициативы Вашингтона. При этом подчеркиваем, что любые варианты завершения кризиса вокруг Украины непременно должны учитывать национальные интересы Российской Федерации - максималистские требования Киева и его европейских спонсоров, не отражающие реалии "на земле", не имеют смысла обсуждать", - подчеркнула Захарова.

При этом, как отметила Захарова, Киев не просто демонстрирует полную недоговороспособность, но и активизирует террористические атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру.

"До тех пор, пока дело обстоит таким образом, Вооруженные силы РФ будут соразмерно отвечать на возникающие угрозы и продолжать специальную военную операцию с целью решения поставленных президентом Владимиром Путиным задач", - заявила официальный представитель МИД РФ.