Небензя заявил об отсутствии необходимости в массовой мобилизации

09:05 21.08.2026

Россия не намерена проводить массовую мобилизацию, необходимости в этом нет, заявил журналистам постпред при ООН Василий Небензя, сообщает РБК.

«Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент, она не планируется и не ожидается, насколько мне известно», - сказал дипломат (цитата по ТАСС).

В начале августа депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев также заявлял, что в России нет предпосылок для мобилизации. «Это же противник разгоняет специально слухи про мобилизацию», - сказал парламентарий. По его словам, потребности российской армии закрывают те, кто подписал контракт с Минобороны.

До этого, в июле, зампред Совбеза Дмитрий Медведев аналогично назвал сообщения о возможном проведении мобилизации провокацией, распространяемой противниками России. «Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку», - говорил он.

Его заявление последовало в ответ на интервью украинского лидера Владимира Зеленского Sky News, в котором он утверждал, что Россия планирует «усилить мобилизацию» этой осенью.

21 сентября 2022 года в России объявили частичную мобилизацию. Спустя чуть больше месяца, 28 октября, на тот момент глава Минобороны Сергей Шойгу доложил о ее окончании, однако соответствующий указ так и не был подписан. Песков в начале 2023 года уточнял, что призыв в рамках частичной мобилизации остановлен, однако президентский указ продолжает действовать в части «исполнения задач военнослужащими».