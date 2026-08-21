ВС РФ запретил судьям участие в любой политической деятельности

Верховный суд РФ

Верховный суд (ВС) России отказался восстановить полномочия экс-судьи, чей статус был прекращен в связи с осуществлением политической деятельности, сообщили в пятницу в пресс-службе высшей судебной инстанции, сообщает "Интерфакс".

"Статус судьи запрещает участие в политической деятельности в любой форме ее проявления", - говорится в решении ВС России.

По данным пресс-службы, в Верховный суд обратился экс-судья Арбитражного суда Челябинской области Вячеслав Бушуев. Ранее региональная квалификационная коллегия судей (ККС) пришла к выводу, что действия судьи выходят за рамки моральных стандартов и установленных ограничений, и лишила его полномочий в связи с занятием деятельностью, несовместимой с должностью судьи.

Бушуев обратился в ВС РФ с административным исковым заявлением об отмене этого решения, считая его незаконным и необоснованным. Бывший судья настаивал, что содержащиеся в нем выводы об осуществлении им политической деятельности не подтверждены документально, использованы для дискредитации его как судьи.

"Регулярные пожертвования в адрес физических лиц и организаций, нарушающих законодательство нашей страны, стали основанием для прекращения полномочий судьи. ВС России не нашел оснований для удовлетворения искового заявления Бушуева, указав, что несоблюдение запретов и ограничений подрывает доверие к судебной власти", - заключили в Верховном суде.

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