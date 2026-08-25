В Госдуме заявили, что Россия заберет у Армении все «подарки»
Россия заберет у Армении все "подарки" и преференции, если Ереван будет подыгрывать Западу. Об этом заявил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя слова замглавы СБ РФ Дмитрия Медведева о том, что Москве нет смысла "метать бисер" перед нынешним армянским руководством.
Чепа подчеркнул, что Еревану невозможно будет "усидеть" одновременно и в ЕС, и в ЕАЭС.
"Они хотят получать все преференции от России и подыгрывать Западу. Пусть подыгрывают. Но мы тогда тоже, естественно, все наши подарки, которые на протяжении многих лет делали [этой] стране, уберем. И очень сложно придется Пашиняну", - сказал первый зампред комитета ГД.
Накануне зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Ереван никогда не вступит в Евросоюз, зато надолго испортит свои отношения с Россией и другими странами ЕАЭС - такой будет цена действий нынешнего руководства Армении, "густо замешанных на предательстве национальных интересов, бабках Сороса и сатанинском преследовании Армянской апостольской церкви".
"Впрочем, применительно к нынешней власти в Армении действует лишь одно правило - "Non mittite margaritas ante porcos" (не мечите бисер перед свиньями - прим. ред.)", - сказал Медведев ТАСС.
Комментарии читателей
Вранье .
Армяне еще как сражались,и нанесли большой урон туркам.
("Армия зырбырджана"- это турки ,60% если не больше. В последней агрессии
Турция доставляла еще и боевиков из Сирии(израель снабжал воздухом Бакы оружием-так распределили роли).
Это мало и робко освещалось в вашей насквозь просионской прессе.
.
И пора завязывать с этой мантрой насчет росс.мужичков.
Карабах
Ессно всегда был армянским.
Оспаривать это-- значит показывать свою феерическую неосведомленность.
Под давлением коллективного кагала стал зырбырджанским.(=израильским) .
И Рф это еще прочувствует. Как недавно и
Иран прочувствовал.
А,никак не защищала,они ждали,когда это за них сделают российские мужички,им самим погибать неохота,а чужие жизни-наплевать и забыть.
А ты лично пошел бы за армян воевать?
Смешались в куче кони, люди...
+
Вопросом «пошел бы ты воевать» ты переводишь тему в плоскость эмоций. Союз ОДКБ держится на подписанных документах, а не на личных симпатиях граждан.
+
Да у НАТО нет перед Украиной договора о коллективной обороне. Но и помощь Киеву идет по воле отдельных стран, а не как уставная обязанность блока. ОДКБ — это система взаимных обязательств, где решения требуют консенсуса.
+
Запомни уже что юридические процедуры это правила безопасности союза. Без них договор превращается в фикцию, где каждый трактует обязательства как удобно.
+
Ну и самое замечательно Армения официально не признавала Карабах своей территорией!!! ОДКБ защищает только признанные границы участников, а не спорные зоны.
+
Доходчиво?