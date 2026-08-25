В Госдуме заявили, что Россия заберет у Армении все «подарки»

12:13 25.08.2026

Россия заберет у Армении все "подарки" и преференции, если Ереван будет подыгрывать Западу. Об этом заявил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя слова замглавы СБ РФ Дмитрия Медведева о том, что Москве нет смысла "метать бисер" перед нынешним армянским руководством.

Чепа подчеркнул, что Еревану невозможно будет "усидеть" одновременно и в ЕС, и в ЕАЭС.

"Они хотят получать все преференции от России и подыгрывать Западу. Пусть подыгрывают. Но мы тогда тоже, естественно, все наши подарки, которые на протяжении многих лет делали [этой] стране, уберем. И очень сложно придется Пашиняну", - сказал первый зампред комитета ГД.

Накануне зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Ереван никогда не вступит в Евросоюз, зато надолго испортит свои отношения с Россией и другими странами ЕАЭС - такой будет цена действий нынешнего руководства Армении, "густо замешанных на предательстве национальных интересов, бабках Сороса и сатанинском преследовании Армянской апостольской церкви".

"Впрочем, применительно к нынешней власти в Армении действует лишь одно правило - "Non mittite margaritas ante porcos" (не мечите бисер перед свиньями - прим. ред.)", - сказал Медведев ТАСС.