При пожаре на Амурском ГХК погиб гражданин КНР, еще 131 человек пострадал

16:15 25.08.2026

При пожаре на Амурском газохимическом комплексе (ГХК) погиб один человек, более сотни получили травмы, сообщил РИА Новости помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

"По оперативным данным, в происшествии на территории промышленного предприятия в Амурской области пострадал 131 человек", — сказал он.

Представители предприятия ранее уточнили, что погибшим оказался гражданин Китая. В Амурскую область для помощи пострадавшим отправят спецборт "Медицины катастроф" со специалистами из НИИ Склифосовского и Вишневского.

Также в пресс-службе ГХК отметили, что возгорание произошло на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза, оно локализовано, рисков распространения огня нет. Жителям прилегающих территорий ничего не угрожает. Основное оборудование комплекса не пострадало.

Информации о причинах ЧП пока нет. Возбуждено дело о нарушении требований безопасности на опасных производственных объектах.