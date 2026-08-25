При пожаре на Амурском ГХК погиб гражданин КНР, еще 131 человек пострадал
При пожаре на Амурском газохимическом комплексе (ГХК) погиб один человек, более сотни получили травмы, сообщил РИА Новости помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.
"По оперативным данным, в происшествии на территории промышленного предприятия в Амурской области пострадал 131 человек", — сказал он.
Представители предприятия ранее уточнили, что погибшим оказался гражданин Китая. В Амурскую область для помощи пострадавшим отправят спецборт "Медицины катастроф" со специалистами из НИИ Склифосовского и Вишневского.
Также в пресс-службе ГХК отметили, что возгорание произошло на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза, оно локализовано, рисков распространения огня нет. Жителям прилегающих территорий ничего не угрожает. Основное оборудование комплекса не пострадало.
Информации о причинах ЧП пока нет. Возбуждено дело о нарушении требований безопасности на опасных производственных объектах.
Комментарии читателей
Не вышли в защиту Горбачева, предали.
ЗаПУТали нас...
То отравления в пансионах/детских лагерях.
Может мы Бога чем прогневили?