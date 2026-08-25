CBS: директор ЦРУ Джон Рэтклифф прилетел в Россию

Директор ЦРУ Джон Ратклифф прибыл в Москву на борту американского самолета Boeing C-17 ВВС США для проведения встреч, сообщила в X корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники. Подробностей о том, с кем будет встречаться Ратклифф, нет, пишет «Коммерсант».

Сегодня в 10:04 мск в московскому аэропорту Внуково приземлился самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III с бортовым номером RCH4555. Он прилетел из Риги, где находился с 23 августа. В Ригу самолет прилетел из Кэмп-Спрингс (штат Мэриленд). Там расположена авиабаза Эндрюс, на которой базируется самолет президента США (Air Force One).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на сегодняшнем брифинге сообщил, что у него нет информации по поводу прибытия во Внуково самолета ВВС США. «Нет, я не располагаю такой информацией»,— сказал Дмитрий Песков.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 25.08.2026, 18:57
    Гость: stalker

    "Нет, я не располагаю такой информацией". Да он вообще никогда не в курсе дела. Очень странно. Уже даже СМИ об этом знают, а он в полном неведении. И это пресс-снкретарь главы государства. Каков поп, таков и приход.

Все комментарии (8)
Выбор читателей
Нетаньяху увидел в риторике Эрдогана угрозу уничтожения Израиля
Геноцид армян стал инструментом противостояния Израиля и Турции
Московский Кремль © KM.RU, Илья Шабардин
Россия вошла в число мировых лидеров по росту благосостояния
© Telegram/МИД РФ
Лавров ответил на слова Рубио о соглашениях на Аляске
Избранное
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Дурное влияние «Сейчас 87/91» (компакт-кассета)
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
«Нацисты, а не националисты!»: о серьёзной ошибке российских СМИ при освещении спецоперации России на Украине
Arion «Vultures Die Alone»
Игорь Растеряев «Круговорот»
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Код Дракона «Лед и пламя»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie