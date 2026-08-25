CBS: директор ЦРУ Джон Рэтклифф прилетел в Россию
Директор ЦРУ Джон Ратклифф прибыл в Москву на борту американского самолета Boeing C-17 ВВС США для проведения встреч, сообщила в X корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники. Подробностей о том, с кем будет встречаться Ратклифф, нет, пишет «Коммерсант».
Сегодня в 10:04 мск в московскому аэропорту Внуково приземлился самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III с бортовым номером RCH4555. Он прилетел из Риги, где находился с 23 августа. В Ригу самолет прилетел из Кэмп-Спрингс (штат Мэриленд). Там расположена авиабаза Эндрюс, на которой базируется самолет президента США (Air Force One).
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на сегодняшнем брифинге сообщил, что у него нет информации по поводу прибытия во Внуково самолета ВВС США. «Нет, я не располагаю такой информацией»,— сказал Дмитрий Песков.
Комментарии читателей
а бортников летал в вашингтон?
сильно стали мочить хохлов. Тормозите.
"Нет, я не располагаю такой информацией". Да он вообще никогда не в курсе дела. Очень странно. Уже даже СМИ об этом знают, а он в полном неведении. И это пресс-снкретарь главы государства. Каков поп, таков и приход.
резидентуры.
может венесуэльский сценарий.