Во Внуково прилетел самолет ВВС США с базы Эндрюс

Аэропорт Внуково © KM.RU, Роман Погодаев

Утром во вторник, 25 августа, в московском аэропорту Внуково приземлился военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III с бортовым номером RCH4555, сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса flightradar24.com.

Согласно им, борт вылетел примерно в 8:50 мск из Риги, его маршрут завершился около 10:04 мск во Внуково. Как сообщает сервис, на данный момент полет самолета им не отслеживается, поскольку он «находится вне зоны покрытия либо уже приземлился».

Информация о последних полетах, совершенных этим самолетом, свидетельствует, что он прибыл в Ригу 23 августа, исходным пунктом указан город Кэмп-Спрингс в американском штате Мэриленд, где расположена авиабаза Эндрюс, на которой базируется Air Force One — самолет президента США.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 25.08.2026, 18:03
    Гость: stalker

    Директор ЦРУ к нам пожаловал. Пример тайной, "подковерной" дипломатии. С чем прилетел, видимо, узнаем позднее. Если вообще узнаем.

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