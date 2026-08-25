Во Внуково прилетел самолет ВВС США с базы Эндрюс

12:16 25.08.2026

Утром во вторник, 25 августа, в московском аэропорту Внуково приземлился военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III с бортовым номером RCH4555, сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса flightradar24.com.

Согласно им, борт вылетел примерно в 8:50 мск из Риги, его маршрут завершился около 10:04 мск во Внуково. Как сообщает сервис, на данный момент полет самолета им не отслеживается, поскольку он «находится вне зоны покрытия либо уже приземлился».

Информация о последних полетах, совершенных этим самолетом, свидетельствует, что он прибыл в Ригу 23 августа, исходным пунктом указан город Кэмп-Спрингс в американском штате Мэриленд, где расположена авиабаза Эндрюс, на которой базируется Air Force One — самолет президента США.