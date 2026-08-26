В МИД РФ вызвали временную поверенную в делах Румынии

12:03 26.08.2026

Временная поверенная в делах Румынии в России Лилиана Бурда вызвана 27 августа в МИД РФ, сообщает ТАСС.

Ранее румынское внешнеполитическое ведомство опубликовало заявление о том, что Бухарест высылает дипломата РФ после того, как румынские ВВС в течение трех дней сбили в национальном воздушном пространстве три беспилотных летательных аппарата, которые, по версии Румынии, являются российскими.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев сообщал, что Россия не будет копировать чужой театральный жест и отзывать посла из Бухареста в ответ на соответствующую меру румынской стороны, но на высылку российского дипломата даст надлежащий ответ.