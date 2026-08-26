В России выпустят учебник по истории Украины для украинских школьников

Книги © KM.RU, Алексей Белкин

В России пишется собственный учебник по истории Украины, заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков на пресс-конференции в РИА. По его словам, пособие предназначено для «школьников на той территории, которая находится сегодня еще под контролем киевского режима», пишет «Коммерсант».

Мягков сообщил, что это будет «правдивый учебник» об истории «с древнейших времен». «Он будет освещать основные моменты, касающиеся единства, скажем так, древнерусского народа, — сказал он. — Почему так получилось, что возник такой термин, как украинизм, кто виноват в этом, кто его запускал… И как так получилось, что сегодня некоторые неонацисты говорят, что мы не знакомы. Это будет правдивый учебник, в котором, в том числе, будет показано, как сегодняшний киевский режим докатился до такого. И какова настоящая правда нашей истории, в том числе совместной».

Других подробностей Мягков не сообщил, назвав это преждевременным. Также он не стал говорить, как РВИО намеревается донести этот учебник до аудитории, заявив, что это «отдельный вопрос».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.08.2026, 19:51
    Гость: Это кому же так неймётся?

    Прямо-таки,мечтают противопоставить российских школьников украинским-а,какова Цель этого противостояния сейчас и в будущем?

  5. 26.08.2026, 16:56
    Гость: забавно

    Учебник по истории Украины для украинских школьников расскажет им, кто виноват в появлении украинцев, и почему на самом деле их не существует.

Все комментарии (11)
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