Песков раскрыл цель визита главы ЦРУ Рэтклиффа в Москву

Поездка директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву была связана с контактами между спецслужбами России и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии The Washington Post.

Позднее Песков уточнил, что встреча Рэтклиффа с Владимиром Путиным не планировалась. «Контакты с Путиным не планировались», — сказал представитель Кремля агентству ТАСС.

О визите главы ЦРУ в Москву 25 августа ранее сообщили репортер CBS Дженнифер Джейкобс и корреспондент Axios Барак Равид.

Сообщения о поездке появились на фоне информации Financial Times о просьбе представителей президента США Дональда Трампа к Киеву воздержаться от ударов по Москве, Санкт-Петербургу и северным регионам России 24–26 августа. По данным издания, Вашингтон связал эту просьбу с планами направить в Москву самолет с высокопоставленным американским чиновником. Украина, как утверждалось, согласилась соблюдать этот режим.

Поводом для сообщений о визите Рэтклиффа стало появление в московском аэропорту военно-транспортного самолета ВВС США Boeing C-17A Globemaster III. CBS также сообщала о замеченном американском дипломатическом кортеже. При этом российские и американские власти первоначально не раскрывали информацию о личности прибывшего.

Согласно данным Flightradar24, самолет с бортовым номером RCH4555 около 8:50 мск 25 августа вылетел из Риги и примерно в 10:04 приземлился во Внуково. Двумя днями ранее этот же борт прилетел в Ригу из Кэмп-Спрингс в штате Мэриленд, где расположена авиабаза Эндрюс. Песков позднее заявил, что не располагает информацией о прибывшем в Москву американском самолете.

Последний раз глава ЦРУ посещал Москву в ноябре 2021 года. Тогда директор ведомства Уильям Бернс провел встречи с российскими чиновниками, в том числе с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым и директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. Кроме того, Бернс разговаривал по телефону с Владимиром Путиным. По данным CNN, одной из тем обсуждения стало перемещение российских войск и техники вблизи северной границы Украины.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 26.08.2026, 12:51
    Гость: Алевтина

    Практически никакой информации. Слышу только шум "подводных течений",но могу только догадываться зачем прилетал Джон...

  3. 26.08.2026, 12:31
    Гость: володя

    А народу втирают АМЕРИКА враг, а тут шеф ЦРУ свободно прилетает ,как народ дурят

  4. 26.08.2026, 11:16
    Гость: FF

    Когда что-то надо америкосам, то сразу прилетают, звонят, контактируют с подп...ми так, что даже песков и глава ГОСУДАРСТВА "не в курсе". Так КОМУ цру-шники со своей наглостью указульки прилетели диктовать? ...

  5. 26.08.2026, 11:09
    Гость: Ну, да

    А перед этим Песков заявил, что Кремль вообще не в курсе, кто-то куда-то прилетел.:)) - ...

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