Песков раскрыл цель визита главы ЦРУ Рэтклиффа в Москву
Поездка директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву была связана с контактами между спецслужбами России и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии The Washington Post.
Позднее Песков уточнил, что встреча Рэтклиффа с Владимиром Путиным не планировалась. «Контакты с Путиным не планировались», — сказал представитель Кремля агентству ТАСС.
О визите главы ЦРУ в Москву 25 августа ранее сообщили репортер CBS Дженнифер Джейкобс и корреспондент Axios Барак Равид.
Сообщения о поездке появились на фоне информации Financial Times о просьбе представителей президента США Дональда Трампа к Киеву воздержаться от ударов по Москве, Санкт-Петербургу и северным регионам России 24–26 августа. По данным издания, Вашингтон связал эту просьбу с планами направить в Москву самолет с высокопоставленным американским чиновником. Украина, как утверждалось, согласилась соблюдать этот режим.
Поводом для сообщений о визите Рэтклиффа стало появление в московском аэропорту военно-транспортного самолета ВВС США Boeing C-17A Globemaster III. CBS также сообщала о замеченном американском дипломатическом кортеже. При этом российские и американские власти первоначально не раскрывали информацию о личности прибывшего.
Согласно данным Flightradar24, самолет с бортовым номером RCH4555 около 8:50 мск 25 августа вылетел из Риги и примерно в 10:04 приземлился во Внуково. Двумя днями ранее этот же борт прилетел в Ригу из Кэмп-Спрингс в штате Мэриленд, где расположена авиабаза Эндрюс. Песков позднее заявил, что не располагает информацией о прибывшем в Москву американском самолете.
Последний раз глава ЦРУ посещал Москву в ноябре 2021 года. Тогда директор ведомства Уильям Бернс провел встречи с российскими чиновниками, в том числе с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым и директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. Кроме того, Бернс разговаривал по телефону с Владимиром Путиным. По данным CNN, одной из тем обсуждения стало перемещение российских войск и техники вблизи северной границы Украины.
Комментарии читателей
Оказывается,пес... "в курсе",а как вчера придуривался,я-не я,ничо не знаю... :))
Практически никакой информации. Слышу только шум "подводных течений",но могу только догадываться зачем прилетал Джон...
А народу втирают АМЕРИКА враг, а тут шеф ЦРУ свободно прилетает ,как народ дурят
Когда что-то надо америкосам, то сразу прилетают, звонят, контактируют с подп...ми так, что даже песков и глава ГОСУДАРСТВА "не в курсе". Так КОМУ цру-шники со своей наглостью указульки прилетели диктовать? ...
А перед этим Песков заявил, что Кремль вообще не в курсе, кто-то куда-то прилетел.:)) - ...