Песков раскрыл цель визита главы ЦРУ Рэтклиффа в Москву

09:01 26.08.2026

Поездка директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву была связана с контактами между спецслужбами России и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии The Washington Post.

Позднее Песков уточнил, что встреча Рэтклиффа с Владимиром Путиным не планировалась. «Контакты с Путиным не планировались», — сказал представитель Кремля агентству ТАСС.

О визите главы ЦРУ в Москву 25 августа ранее сообщили репортер CBS Дженнифер Джейкобс и корреспондент Axios Барак Равид.

Сообщения о поездке появились на фоне информации Financial Times о просьбе представителей президента США Дональда Трампа к Киеву воздержаться от ударов по Москве, Санкт-Петербургу и северным регионам России 24–26 августа. По данным издания, Вашингтон связал эту просьбу с планами направить в Москву самолет с высокопоставленным американским чиновником. Украина, как утверждалось, согласилась соблюдать этот режим.

Поводом для сообщений о визите Рэтклиффа стало появление в московском аэропорту военно-транспортного самолета ВВС США Boeing C-17A Globemaster III. CBS также сообщала о замеченном американском дипломатическом кортеже. При этом российские и американские власти первоначально не раскрывали информацию о личности прибывшего.

Согласно данным Flightradar24, самолет с бортовым номером RCH4555 около 8:50 мск 25 августа вылетел из Риги и примерно в 10:04 приземлился во Внуково. Двумя днями ранее этот же борт прилетел в Ригу из Кэмп-Спрингс в штате Мэриленд, где расположена авиабаза Эндрюс. Песков позднее заявил, что не располагает информацией о прибывшем в Москву американском самолете.

Последний раз глава ЦРУ посещал Москву в ноябре 2021 года. Тогда директор ведомства Уильям Бернс провел встречи с российскими чиновниками, в том числе с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым и директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. Кроме того, Бернс разговаривал по телефону с Владимиром Путиным. По данным CNN, одной из тем обсуждения стало перемещение российских войск и техники вблизи северной границы Украины.