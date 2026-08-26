Пожар полностью уничтожил склад Wildberries в Тамбовской области
Пожар полностью уничтожил логистический центр Wildberries после атаки украинских беспилотников на Котовск в ночь на 26 августа, два человека пострадали, сообщил глава Тамбовской области Евгений Первышов.
"Пострадали два человека - 19-летний парень получил сотрясение мозга, у 49-летней женщины перелом пальца. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - приводит его слова "Интерфакс".
13 беспилотников были уничтожены силами ПВО, ещё три ударных БПЛА сбиты мобильными огневыми группами "БАРС-Тамбов".
"К сожалению, три беспилотника успели нанести удар по зданию склада", - уточнил Первышов.
Глава региона отметил, что жертв и большого количества пострадавших удалось избежать в результате своевременной эвакуации и благодаря чёткой работе всех служб, включая муниципалитет.
Ранее Первышов сообщил, что в Котовске в результате попадания БПЛА произошел пожар в логистическом центре Wildberries, площадь возгорания достигла 100 тыс. кв. м. На складе была проведена заблаговременная эвакуация. По данным компании, прием новых поставок товаров на указанном объекте не осуществлялся.
Комментарии читателей
Тамбова до Киева целых 830км по прямой а на тачке 1200км. Вапрос к командующему ПВО - вы хотите сказать шо эти авиамодели пролетели 1000км над Россией и никто их не засёк глазами или ушами и не позвонил куда надо? и вы не смогли сбить все авиамодели в течение их 10 часового полёта? ...
сказал, что всё идёт в строгом соответствии с планом.
Но своей цели не добьются. У Усманова это далеко не главный бизнесс. Да и помощь получит большую. Может быть даже в плюс выйдет. Так что остановить его не удастся. ...
И прочим одессам.
следует готовить альтернативный способ предоставления товаров и услуг-государственный сектор экономики,который является резонной альтернативой и работает по всему Миру включая КНР и Швецию(как пример).А именно торговля в розницу продуктами питания и товарами первой необходимости,в том числе топливом на собственных заправках(Газпром и прочие не совсем госы).
Тенденция на уход из страны частного бизнеса и отток частного капитала при дальнейшей эскалации военных действий.