Пожар полностью уничтожил склад Wildberries в Тамбовской области

13:54 26.08.2026

Пожар полностью уничтожил логистический центр Wildberries после атаки украинских беспилотников на Котовск в ночь на 26 августа, два человека пострадали, сообщил глава Тамбовской области Евгений Первышов.

"Пострадали два человека - 19-летний парень получил сотрясение мозга, у 49-летней женщины перелом пальца. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - приводит его слова "Интерфакс".

13 беспилотников были уничтожены силами ПВО, ещё три ударных БПЛА сбиты мобильными огневыми группами "БАРС-Тамбов".

"К сожалению, три беспилотника успели нанести удар по зданию склада", - уточнил Первышов.

Глава региона отметил, что жертв и большого количества пострадавших удалось избежать в результате своевременной эвакуации и благодаря чёткой работе всех служб, включая муниципалитет.

Ранее Первышов сообщил, что в Котовске в результате попадания БПЛА произошел пожар в логистическом центре Wildberries, площадь возгорания достигла 100 тыс. кв. м. На складе была проведена заблаговременная эвакуация. По данным компании, прием новых поставок товаров на указанном объекте не осуществлялся.