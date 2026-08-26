Пожар полностью уничтожил склад Wildberries в Тамбовской области

© KM.RU, Алексей Белкин

Пожар полностью уничтожил логистический центр Wildberries после атаки украинских беспилотников на Котовск в ночь на 26 августа, два человека пострадали, сообщил глава Тамбовской области Евгений Первышов.

"Пострадали два человека - 19-летний парень получил сотрясение мозга, у 49-летней женщины перелом пальца. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - приводит его слова "Интерфакс".

13 беспилотников были уничтожены силами ПВО, ещё три ударных БПЛА сбиты мобильными огневыми группами "БАРС-Тамбов".

"К сожалению, три беспилотника успели нанести удар по зданию склада", - уточнил Первышов.

Глава региона отметил, что жертв и большого количества пострадавших удалось избежать в результате своевременной эвакуации и благодаря чёткой работе всех служб, включая муниципалитет.

Ранее Первышов сообщил, что в Котовске в результате попадания БПЛА произошел пожар в логистическом центре Wildberries, площадь возгорания достигла 100 тыс. кв. м. На складе была проведена заблаговременная эвакуация. По данным компании, прием новых поставок товаров на указанном объекте не осуществлялся.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.08.2026, 18:47
    Гость: От

    Тамбова до Киева целых 830км по прямой а на тачке 1200км. Вапрос к командующему ПВО - вы хотите сказать шо эти авиамодели пролетели 1000км над Россией и никто их не засёк глазами или ушами и не позвонил куда надо? и вы не смогли сбить все авиамодели в течение их 10 часового полёта? ...

  3. 26.08.2026, 15:38
    Гость: Да уж, не на шутку взялись.....

    Но своей цели не добьются. У Усманова это далеко не главный бизнесс. Да и помощь получит большую. Может быть даже в плюс выйдет. Так что остановить его не удастся. ...

  5. 26.08.2026, 15:04
    Гость: Правительству РФ

    следует готовить альтернативный способ предоставления товаров и услуг-государственный сектор экономики,который является резонной альтернативой и работает по всему Миру включая КНР и Швецию(как пример).А именно торговля в розницу продуктами питания и товарами первой необходимости,в том числе топливом на собственных заправках(Газпром и прочие не совсем госы).
    Тенденция на уход из страны частного бизнеса и отток частного капитала при дальнейшей эскалации военных действий.

Все комментарии (7)
Выбор читателей
Мыс Хрустальный © KM.RU, Святослав Князев
Генерал Ходжес: Погибнет миллион крымчан? Ничего страшного, это необходимые жертвы
Нетаньяху увидел в риторике Эрдогана угрозу уничтожения Израиля
Новак: поставки бензина за рубеж не наносят вреда внутреннему рынку
© KM.RU, Алексей Белкин
В РПЦ предложили ввести в медвузах занятия о христианских ценностях
Избранное
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Дурное влияние «Сейчас 87/91» (компакт-кассета)
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
«Нацисты, а не националисты!»: о серьёзной ошибке российских СМИ при освещении спецоперации России на Украине
Arion «Vultures Die Alone»
Игорь Растеряев «Круговорот»
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Код Дракона «Лед и пламя»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie