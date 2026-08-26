Крупнейший контейнерный перевозчик мира остановил работу в Новороссийске

22:10 26.08.2026

Крупнейшая в мире контейнерная компания Mediterranean Shipping Co (MSC) приостановила прием новых заказов в российский порт Новороссийск и из него после атаки беспилотника на одно из ее судов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на уведомление компании для клиентов, пишет РБК.

Решение принято после удара по контейнеровозу MSC ULSAN III, следовавшему в Новороссийск. В уведомлении компания не уточнила, когда произошел инцидент. MSC заявила, что следит за ситуацией, а клиентам рекомендовала обращаться в российское представительство компании для обсуждения альтернативных вариантов доставки импорта и экспорта до возобновления регулярных рейсов из порта.

MSC продолжает работать из Санкт-Петербурга и других российских портов, отмечает агентство. Сотрудник петербургского офиса компании подтвердил Bloomberg, что деятельность компании в порту Новороссийска в настоящее время приостановлена.

После начала военной операции на Украине в 2022 году MSC оказалась в числе компаний, ограничивших работу в России. Оставшиеся поставки, как правило, включают продукты питания, одежду и медикаменты.