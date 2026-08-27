МЧС призвало жителей Республики Алтай не ходить в лес из-за медведей

Главное управление МЧС Республики Алтай призвало жителей региона воздержаться от походов в лес из-за участившихся случаев появления медведей.

"Рекомендуем воздержаться от посещения лесных массивов, особенно в одиночку и в темное время суток; ограничить туристические походы, рыбалку, охоту, а также сбор дикоросов (ягод, грибов, орехов)", - цитирует сообщение "Интерфакс".

В случае обнаружения следов хищника или непосредственного контакта с животным спасатели призывают не паниковать, не делать резких движений и медленно отступать назад.

В ночь на 19 августа медведь напал на палатку с туристами возле села Артыбаш и утащил одну туристку в лес, она погибла. В районе объявлен режим повышенной готовности, ограничено передвижение жителей и гостей с 20:00 до 10:00. К мониторингу передвижения диких животных привлечен Центр БПЛА и охотинспекторы. 

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