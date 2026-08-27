Мэрия Москвы рассматривает перенос памятника Пушкину по просьбе Михалкова

20:18 27.08.2026

Москвичи 28 августа смогут высказаться о переносе памятника Александру Пушкину на историческое место на Тверском бульваре. Вопрос вынесли на тестовое голосование перед сентябрьскими выборами, пишет RTVI со ссылкой на сообщение мэрии.

Голосование пройдет с 08:00 до 14:00. Отдать голос можно онлайн на портале elec.mos.ru или на одном из избирательных участков, которые откроют во всех районах города. Участвовать приглашают совершеннолетних горожан с постоянной регистрацией в Москве: для дистанционного участия понадобится полная учетная запись на mos.ru, для очного — паспорт.

Вернуть монумент на прежнее место предложил председатель Союза кинематографистов России, народный артист РСФСР Никита Михалков. По его словам, установка памятника на месте снесенной колокольни Страстного монастыря изначально была неверным решением, которое не одобрил бы и сам поэт. Перенос, считает Михалков, будет означать «восстановление исторической справедливости».

«На мой взгляд, уже то, что памятник Пушкину был поставлен на месте снесенной колокольни знаменитого Страстного монастыря, не очень правильно. Убежден, что и сам Александр Сергеевич этого бы не одобрил. Перенесение памятника на свое прежнее место ознаменует восстановление исторической справедливости и успокоение души великого гения», — цитирует сайт мэрии автора идеи переноса Никиту Михалкова.

Обращение режиссера городские власти передали в общественный штаб по наблюдению за выборами, который поддержал вынесение вопроса на тестовое голосование.

Бронзовый памятник Пушкину работы скульптора Александра Опекушина торжественно открыли на Тверском бульваре 6 июня 1880 года. На церемонии присутствовал Фёдор Достоевский, который вскоре выступил с Пушкинской речью — в ней он назвал поэта фигурой, определившей веру в самостоятельность русской культуры.

Изначально монумент стоял на Тверском бульваре лицом к Страстному монастырю, примерно в ста метрах от нынешней точки. В ночь с 13 на 14 августа 1950 года памятник перенесли на другую сторону улицы Горького (сейчас Тверская), установили на новый бетонный фундамент и развернули на 180 градусов.

Тестовое голосование мэрия проводит за несколько недель до выборов, чтобы проверить работу системы электронного голосования. Специалисты протестируют ее элементы и функции, а также проведут стресс-тесты: проверят, как система и резервные технологии поведут себя при помехах, кратковременных скачках напряжения в электросети и пиковых нагрузках. Цифровой голос записывается в блокчейн в анонимном зашифрованном виде.

Сама процедура повторит порядок предстоящих выборов: избиратель получает бюллетень, выбирает вариант ответа и подтверждает выбор кнопкой «Проголосовать».